von sk

Ein Kaminbrand in Niederwihl ließ am Montag gegen 14.40 Uhr die Feuerwehr ausrücken. Hierbei wurden nach bisherigen Erkenntnissen sowohl der Kamin wie auch eine Abdeckung beschädigt. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr aus Görwihl war mit etwa 25 Einsatzkräften am Brandort.