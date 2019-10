Das 83. Erntedankfest der Trachtenkapelle Niederwihl am Wochenende geht als sehr nass in die Geschichte ein. Regen an allen drei Festtagen, das gab es schon lange nicht mehr. Dennoch fiel nichts wirklich ins Wasser, im Gegenteil: die Malle-Party am Freitag und der Bayerische Abend am Samstag erfreuten sich großer Beliebtheit, ebenso der Festumzug am Sonntag.

Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz Bild: Peter Schütz

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein