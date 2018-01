Görwihl Fasnacht in Görwihl kommt in Fahrt

Der Bunte Abend des Hotzenneunerrates findet am Samstag, 27. Januar, in der Hotzenwaldhalle statt. eist heute in der Hotzenwaldhalle. Auch die närrischen Frauen stehen in den Startlöchern.

Görwihl (psc) Die Fasnacht in der Gemeinde Görwihl kommt allmählich in Schwung. Nach dem Auftakt mit dem Nachtumzug letzten Samstag steht der nächste Knaller an: der Bunte Abend des Görwihler Hotzenneunerrates. Dieser findet kommenden Samstag, 27. Januar, in der Hotzenwaldhalle statt. Einlass ist ab 19 Uhr, das Programm beginnt um 20 Uhr. Die letzten beiden Neunerratsabende fanden in Rotzingen statt, jetzt zieht es die Görwihler Narren wieder in die Halle – "eine Mehrheitsentscheidung", so Neunerratspräsident Klaus Flum. An der Entschediung für die Halle in Görwihl sind auch die neun Damen von der Garde beteiligt gewesen. Sie werden am Samstag zwei Tänze zeigen, wofür sie in der Görwihler Halle mehr Platz haben als in Rotzingen. Platz brauchen auch die Neunerräte, denn sie haben wieder ein hochkarätiges Programm auf die Bühne gestellt – mit Parodien auf den Spitälerschwund und den Notstand in der ärztlichen Versorgung, auf die Koalitionsgespräche sowie auf vom Fernsehen bekannte Personen wie Alfons oder Bülent Ceylan. Schließlich kommt zu Ehren des Reformationstages Luther zu Besuch. Und ja, reichlich Lokalkolorit gibt es natürlich auch. Obwohl nur zu sechst – der siebte Neunerrat Rainer Kenne ist im Hintergrund als Bühnenchef im Dienst – will die Mannschaft um Klaus Flum alles geben. Josef Filipovic ist wieder dabei, außerdem Roland Lauber, David Keck, Jochen Schauer, Martin Zajac und zum zweiten Mal Thomas Starkhöfer. "Wir sind zwar unter Sollstärke", gesteht Klaus Flum, "aber es wird trotzdem ein toller Abend".

Die Qualität wird nicht leiden, ist Flum überzeugt, dafür haben die Neuner zu lange an ihren Nummern gefeilt. Rund vier Stunden soll der Abend dauern. Karten zu 9 Euro gibt es im Vorverkauf bei Lebensmittel Mutter und Edeka Aktiv Markt.

Auch die Görwihler Fasnachtsfrauen stehen in den Startlöchern. Der Vorverkauf läuft seit dem 22. Januar im Modehaus Mutter in Görwihl. Die beiden Vorstellungen sind am Freitag, 2. Februar, um 20 Uhr und am Sonntag, 4. Februar, um 19 Uhr im Pfarrsaal St. Martin. Die öffentliche Hauptprobe bei freiem Eintritt ist am Mittwoch, 31. Januar, um 19 Uhr. Hier sind Spenden erwünscht.

Fahrplan

So sieht der närrische Fahrplan in Görwihl statt: Donnerstag, 1. Februar, Hemdglunki-Umzüge in Rüßwihl und Görwihl; Samstag, 3. Februar, 44 Jahre Chrutschlämpezunft Rüßwihl mit großem Nachtumzug und einer zünftigen Feier in Görwihl inklusive großer Feuershow; Donnerstag, 8. Februar, Schließen der Kindergärten und der Schule mit der Chrutschlämpezunft und den Oberwihler Hexen und den Hotzenblitzern, außerdem Schließen des Rathauses; um 14.30 Uhr Kinderfasnacht im Schulhaus Rotzingen, veranstaltet von der Frauengemeinschaft Hartschwand-Rotzingen. Ebenfalls am 8. Februar findet in Rüßwihl im Gasthaus "Lamm" der Narrenratsabend statt. Am Sonntag, 11. Februar, gibt es in Oberwihl einen Fasnachtsumzug durchs Dorf, am Fasnachtsmontag, 12. Februar, dann auch in Görwihl und anderen Ortsteilen.

