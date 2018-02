Görwihl Fahrer kommt auf Gegenfahrbahn

Zwei Personen wurden leicht verletzt, als ein alkoholisierter Fahrer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet.

Görwihl – Mit leichten Verletzungen wurden vergangenen Samstagabend zwei Autofahrer in eine Klinik gebracht. Beide hatten Gesichtsverletzungen durch ausgelöste Airbags erlitten. Zumindest einer der Fahrer hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt. Laut Polizeimeldung ereignete sich der Unfall auf der Landstraße im Bereich Außerdorf gegen 18.45 Uhr. Ein 44 Jahre alter Mann war mit seinem Auto in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Audi eines 53-Jährigen. Beim Unfallverursacher war eine deutliche Alkoholbeeinflussung zu erkennen. Ein Alkomatentest bestätigte dies. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein des Mannes einbehalten. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.