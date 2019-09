von Karin Steinebrunner

Nach ihrer Performance am Vorabend im Görwihler Kirchenspeicher setzten das Kerlox Dynamic 4et und Anna Kölle am Samstag ihr Konzert mit Echtzeitkompositionen als Matinéekonzert zu Ehren der Heiligen Anna in der St. Anna-Kapelle in Segeten fort. Zu Posaunist Carlo Mascolo, Akkordeonist Domenico Saccente, Saxophonist Angelo Manicone und Schlagzeuger Felice Furioso gesellte sich dabei Anna Kölle als Geigerin hinzu. Außerdem hatte sie eine Skulptur mitgebracht, die sie vor Jahren zum Thema „Warten“ gestaltet hatte, und die ihrer Meinung nach durch die dargestellte Offenheit für das Kommende gut zu der experimentellen Improvisationskunst passt, die die Zuhörer an diesem Vormittag erwartete.

Schon am Freitag hatte Anna Kölle berichtet, dass sie die italienischen Musiker vor vier bis fünf Jahren in Berlin kennen gelernt hatte, danach zu deren Musikfestival nach Italien gereist war und sich dort auch mit ihrer Geige einbrachte, und dass sie nun quasi als Gegeneinladung das Quartett mit nach Görwihl gebracht hatte. Das Oberhaupt der Gruppe, Carlo Mascolo, erklärte die Beweggründe für ihre Art Musik zu machen. Nachdem die Musiker im Studium, bei Festivals und im ganz normalen Alltag ständig mit Musik überschüttet worden waren, sind sie inzwischen davon überzeugt, dass es einer ganz neuen Musikauffassung bedarf, um die Komplexität der heutigen Realität adäquat in die Sphäre der Musik zu übertragen.

Alles Hörbare nutzen

Es gelte, alles Hörbare, seien es Naturlaute oder künstlich erzeugte Geräusche, als Ausgangsmaterial zu nutzen und einzuordnen, wie Fledermäuse blind der Qualität des Gehörten nachzuspüren. Ähnlich empfahl er den Anwesenden, die Augen zu schließen und sich einfach vertrauensvoll dem Klang hinzugeben. Dabei würden sie berücksichtigen, dass Christof Stoll sich am Vorabend mehr melodische Anteile in ihrer Performance gewünscht hatte, während Pfarrer Stahlberger einwarf, man könne sich durchaus auch der Faszination hingeben, wie viele unterschiedliche Geräusche die Musiker aus ihren Instrumenten herauszulocken verstünden.

Hatten in dem dunkeln Kirchenspeicher tatsächlich die geheimnisvoll wispernden, an Naturlaute erinnernden Geräusche in den ad hoc entstehenden Kompositionen vorgeherrscht, so begannen die Musiker in Segeten ihrem Versprechen gemäß ausgesprochen melodisch, unterstützt durch den markanten Rhythmus des Schlagzeugs. Unweigerlich stellte sich die Assoziation an eine schleppende, schweren Schrittes sich vorwärts bewegende Prozession ein, fast wie man sie aus Filmen über Begräbnisszenen in New Orleans vor Augen hat, mit bunt zusammengewürfelten Musikern, die hinter einem Sarg hermarschieren.

Schlagzeug experimentiert mit Geräuschen

Anders indes als durch diese assoziative Hörgewohnheit vorgegeben, löste sich das Ganze nicht in fröhlichen Swing auf, sondern zerfiel in Einzelaktionen. Das Schlagzeug begann mit Geräuschen zu experimentieren, die Geige streute Klangfetzen ein, beide verdichteten ihren Vortrag mehr und mehr, nahmen auch ihre Kollegen mit. Nach einem lauten Aufschrei brach der Klang plötzlich ab, machte einem einzelnen, hohen Klageton Platz, von der Posaune mit einem tiefen Trauergestus untermauert, was wiederum eine enorme Verdichtung zur Folge hatte, die bis zum geradezu quälenden Fortissimo reichte, um danach sanft zu verlöschen.

Ein zweites, vom Publikum eingefordertes Set verstärkte die zuvor herausgearbeiteten Gegensätze noch mehr, trieb dabei die Klanggewalt in der kleinen Kapelle auf die Spitze, an deren Höhepunkt die Posaune schmetterte, als gelte es die leibhaftigen Posaunen von Jericho zu verkörpern. Dann war sie es aber auch, die zu einer seltsam beruhigenden Melodie fand, und erneut endete diese Improvisation in sanftem Verlöschen. Im Anschluss bot die Frauengemeinschaft Segeten vor der Kapelle einen Apéro an.