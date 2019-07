von Werner Probst

Die Verpflichtung von Eva Schmidt als Rektorin der Grundschule Strittmatt stand im Mittelpunkt einer großen Feierstunde im Strittmatter Schulhaus, bei dem ein großes Schiff in der Saalmitte stand und so symbolhaft signalisierte, dass es auch in der Schule nur mit einem Miteinander gut funktioniere, genauso wie auf einem Schiff.

Schiff als Symbol der Kooperation

Lehrerin Sabine Vatter hatte die Leitung dieser Feierstunde. Sie verglich die Schule mit einem Schiff, was bedeute, dass es bei einem Schiff nur gut laufe, wenn vom Kapitän bis zum Matrosen alle an einem Strang ziehen. Dann sei es auch möglich, dass ein Schiff auch schwierige Verhältnisse gut meistere. So sei es auch in der Schule.

Von den Kindern angefangen bis hin zu den Lehrern und Eltern sollten alle an einem Strang ziehen, sagte Sabine Vatter und schon erklang von den im Rund stehenden Schüler das Lied: „Wir halten zusammen, denn zusammen sind wir stark“. Schulrätin Judith Maier, früher selbst schon Lehrerin in Görwihl und Schulleiterin Dogern annalisierte die vielfältige Arbeit von Lehrkräften an kleinen Grundschulen. „Hier ist es nicht wie in großen Schulen, wo beispielsweise ein Hausmeister stets zur Verfügung steht“ sagte sie.

Traumschule gefunden

So freue sie sich besonders, dass mit Eva Schmidt eine Frau die Rektorenstelle übernehme, die erst nach dem Besuch der Realschule eine Ausbildung als Erzieherin machte, ehe sie die technische Oberschule mit hervorragenden Noten besuchte. In Strittmatt habe sie ihre Traumschule gefunden, die sie bislang schon kommissarisch geleitet habe und ihre große Fähigkeit zu motivieren auch schon bewiesen habe. „Es sind alle froh und dankbar, dass sie die Schulleitung übernehmen“, sagte Judith Maier.

Bürgermeister Carsten Quednow überbrachte die Grüße der Gemeinde und gab seiner Freude Ausdruck, dass mit Eva Schmidt ein Strittmatter Urgestein die Schulleitung übernehme und das Schulschiff in ruhige Gewässer steuere, ehe er nicht nur der neuen Rektorin sondern auch den Schülern Präsente überreichte.

Die Glückwünsche des Lehrpersonals an der Strittmatter Grundschule überbrachte Sabine Vatter und überreichte einen großen Blumenstrauß an Eva Schmidt, während der Elternbeirat ein signiertes Badetuch überreichte. Während Mirko Eckert und Maximilian Matt mit einem kleinen Mundarttheater ihre schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellten, trug der Schulchor mit mehreren Liedern zur festlichen Gestaltung bei, ehe sich Eva Schmidt bei den Gratulanten bedankte und in geselliger froher Runde die Feier beschlossen wurde.

Der Schulchor trug zur guten Unterhaltung der Feierstunde zur Verpflichtung von Eva Schmidt als Rektorin der Grundschule Strittmatt bei. | Bild: Werner Probst