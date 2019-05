Görwihl vor 4 Stunden

Europawahl: Massive Verluste für CDU und SPD in Görwihl, Grüne mehr als doppelt so stark wie 2014

Annähernd zehn Prozentpunkte haben CDU und SPD bei der Europawahl in Görwihl im Vergleich zur Wahl von vor fünf Jahren verloren. Am stärksten profitiert haben die Grünen. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde lag bei annähernd 71 Prozent.