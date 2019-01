von Wolfgang Adam

So schlimm wie im Jahr 1947, als eine monatelange, bis in die Winterzeit reichende Trockenperiode viele Wasserbrunnen versiegen ließ und an noch ergiebigen Tiefbrunnen die Menschen Schlange standen, fällt das Trockenheitsextrem dieses Jahres wohl nicht mehr aus. Nach Auskunft der drei Hotzenwaldgemeinden hat sich die Wassermengen, die die Quellen liefern (die sogenannte Quellschüttung) nach dem starken Rückgang im Sommer 2018 wieder etwas normalisiert.

Görwihl

In der einwohnerreichsten Waldgemeinde Görwihl ist nach Mitteilung von Bürgermeister Carsten Quednow die Situation bei der Trinkwasserversorgung wieder entspannt. Einige Quellen hätten bereits wieder mehr Wasser geschüttet und befinden sich nun auf dem zu dieser Spätherbstzeit gewohnten Niveau.

„Wir hatten in Görwihl aber auch immer genug Wasser, um die Bevölkerung zu versorgen“, ergänzte der Rathauschef. Jetzt seien die einzelnen Hochbehälter der Gemeinde wieder in einem stabilen Bereich.

Rickenbach

In den letzten Wochen, in denen es erstmals wieder mehrere ergiebige Niederschlagstage gab, verflachte sich auch in der zweitgrößten Gemeinde Rickenbach der Schüttungsrückgang dieses Jahres. Nach Auskunft von Wassermeister Bernhard Albiez werden aber noch zahlreiche weitere Regentage gebraucht, um die Versorgungssicherheit im gewohnten Maß wieder herzustellen.

In der Vergangenheit musste häufig Trinkwasser von dem Versorgungsgebiet Hottingen in das Leitungsnetz des Kernortes Rickenbach gepumpt werden, damit die unterschiedlichen Hochbehälterbestände ausgeglichen werden konnten. Wie stark im Laufe eines Jahres die Quellschüttung zurückgehen kann, zeigt die Statistik des Wassermeisters für dieses Jahr.

Alle in das Verbundnetz eingeleiteten Quellen schütteten im Januar 2018 noch 66 Liter Quellwasser pro Sekunde. Im Juni stand mit 20,5 Litern pro Sekunde nur noch die Hälfte zur Verfügung und im November sackte der Wert auf 13,71 Liter pro Sekunde.

Herrischried

Von einer Entspannung bei der Wasserversorgungslage berichtete auch Herrischrieds Wassermeister Rolf Kaiser. „Der Rückgang hat sich schon verflacht und bei einzelnen Quellen nimmt jetzt die Schüttung wieder zu“, war von dem Nachfolger des langjährigen Wassermeisters Markus Hottinger zu erfahren.

Die letzte Quellenmessung mit Stand vom 23. November wies für die einwohnermäßig kleinste Waldgemeinde eine Gesamtschüttungsmenge von 9,62 Litern pro Sekunde auf. Am 30. Januar dieses Jahres betrug der Wert noch 54,7 Liter pro Sekunde. Bis zum 28. Juni schütteten dann die in die Hochbehälter eingeleiteten Gemeindequellen nur noch 18,8 Liter pro Sekunde.

Diese Messergebnisse beziehen sich auf sieben Quellgebiete, von denen derzeit immer noch vier eine Mindestschüttung von mehr als einem Sekundenliter Quellwasser aufweisen. Mit Abstand das ergiebigste und in Trockenzeiten am wenigsten anfällige Quellgebiet befindet sich unterhalb des Abhau-Gebirgszuges bei Obergebisbach.

Die als Rohrquellen bezeichneten vier Wasserläufe erbrachten auch beim tiefsten Schüttungsstand noch 3,62 Liter pro Sekunde Wasser für den Hochbehälter. Im Januar lag dieser Schüttungswert bei 10,39 Litern pro Sekunde. Auf diese stabilste Quelle hätte die Gemeinde indes verzichten müssen, wenn es zum Bau des auf dem Abhau liegenden Atdorf-Pumpspeicherbeckens gekommen wäre.