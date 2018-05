Görwihl Erstmals gibt die Gemeinde Görwihl Material für Tiefbau-Eigenleistungen zum Breitbandausbau aus

Der nächste Schritt zur Versorgung mit schnellem Internet über Breitband ist gemacht. Am Mittwoch hat die Gemeinde Görwihl erstmals Material an Hauseigentümer ausgegeben, die selbst Hausanschlüsse für Glasfaser verlegen wollen.

Noch haben die Bürgerversammlungen über den Breitbandausbau nicht in allen Görwihler Ortsteilen stattgefunden, aber die Materialausgabe für Tiefbau-Eigenleistungen ist bereits gestartet. Am Mittwoch gaben die Bauhof-Mitarbeiter auf dem Parkplatz bei der Hotzenwaldhalle die ersten Mikrokabelrohre an Hauseigentümer aus. Mit dabei waren Breitbandkoordinator Günther Ebner und Bürgermeister Carsten Quednow. „Wir haben uns gesagt, dass wir beim ersten Mal alle da sind“, erklärte Quednow, „nachher werden ein bis zwei Mann vom Bauhof das Material ausgeben.“

Ebner gab den Männern vom Bauhof Christof Mutter, Alexander Kolbeck, Wolfgang Dieterich und Klaus Lüttin Hinweise, worauf bei der Materialausgabe zu achten ist. „Wir sind noch am Anfang“, stellte Bauhof-Chef Christof Mutter klar. Er und sein Team haben klare Vorstellungen vom Ablauf. „Am besten ist es, wenn das erforderliche Material vorher bestellt wird. Dann können wir das Bündel richten und komplett herausgeben. Andernfalls kann es bis zu zehn Minuten dauern“, so Mutter. Was die Arbeit auch erleichtert: Die wichtigsten Informationen sind auf der Homepage der Gemeinde Görwohl abrufbar.

Die ersten zwei Trommeln mit je 1000 Metern Kabel von unterschiedlichen Durchmessern befinden sich in einem Container an der Hotzenwaldhalle. „Neues Material ist schon bestellt“, berichtete Günther Ebner, „aber weil alle dasselbe vorhaben, kommt es zu Lieferengpässen“. Nachschub soll in etwa sechs Wochen eintreffen.

Ebner, seit Jahresbeginn Breitbandkoordinator der Gemeinde, ist ein gefragter Mann. In den vergangenen sieben Wochen hat er jede Menge Termine mit Hausbesitzern wahrgenommen. „Bevor mit den Bauarbeiten auf einem Grundstück begonnen wird, komme ich vorbei“, so Ebner, ein gelernter Fernmeldehandwerker aus Strittmatt, der beruflich in der Telekommunikationsbranche tätig war.

Nächste Woche geht die Reihe der Bürgerversammlungen zu Ende. Am Donnerstag, 15. Mai, gibt es für die Görwihler ab 19.30 Uhr Informationen in der Hotzenwaldhalle. Das Interesse am schnellen Internet ist groß. Laut Quednow beträgt die Anschlussquote im Norden rund 95 Prozent. 95 Prozent der Hausbesitzer haben Verträge mit der Gemeinde über den Hausanschluss unterschrieben. In den südlichen Ortsteilen, die Bürgerversammlungen hatten, liegt die Quote bei 60 Prozent, „aber die wird noch steigen“, so Quednow.

Der Breitbandausbau

Nachdem die Gemeinde Görwihl die Förderzusage von 4,2 Millionen Euro zum Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes vom Land Baden-Württemberg erhalten hat, laufen nun die Ausbauplanungen auf Hochtouren. Mit dem Ausbau sollen alle Häuser in der Gemeinde an ein leistungsfähiges Glasfasernetz mit einer Geschwindigkeit von mindestens 50 Megabit pro Sekunde angeschlossen werden.

Der Aktionszeitraum mit günstigen Konditionen für Hausbesitzer beginnt mit dem Abend der Bürgerversammlung für den entsprechenden Ortsteil und dauert vier Wochen. Für Oberwihl endete der Aktionszeitraum am Freitag, für Niederwihl endet er am Dienstag, 15. Mai, um 16 Uhr, für Rüßwihl und Tiefenstein am Donnerstag, 17. Mai, um 8 Uhr, für Görwihl am Freitag, 15. Juni, um 8 Uhr. Um die Aktionsangebote in Anspruch nehmen zu können, müssen der Hausanschlussvertrag, der Grundstücksnutzungsvertrag und der Lageplan innerhalb des Aktionszeitraums unterschrieben bei der Gemeindeverwaltung eingegangen sein.

Die Materialausgabe für Tiefbau-Eigenleistungen findet jeweils mittwochs von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 16 bis 19 Uhr (außer an Feiertagen) am Container, Parkplatz Nähe Hotzenwaldhalle Görwihl, statt. Interessenten können im Internet (www.goerwihl.de unter „Breitband“) einen Lieferschein ausfüllen und per E-Mail (breitband@goerwihl.de) an die Gemeinde senden. (psc)