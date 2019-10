Niederwihl (psc) Party, Bayerischer Abend, Festumzug: Das sind die Eckpfeiler des Erntedankfestes der Trachtenkapelle Niederwihl und deren Fördervereins an diesem Wochenende. Das heißt: In Niederwihl, Gemeinde Görwihl, steht an diesem langen Wochenende kein Bein still. Die Veranstalter machen wieder einmal klar: Das Erntedankfest in Niederwihl ist die ultimative Verbindung von traditionellen Werten und moderner Unterhaltung.

Im beheizten Festzelt wird an drei Tagen musikalische Vielfalt geboten. Von der hippen Party am Freitagabend, zünftiger Blasmusik mit hohem Unterhaltungswert am Samstagabend oder traditioneller Blasmusik den ganzen Sonntag über – an diesem Festwochenende kommt jeder auf seine musikalischen Kosten. Auch die Kinder kommen nicht zu kurz: Der Samstagnachmittag gehört ab 14.30 Uhr ihnen – im Rahmen des Kindernachmittages können sie sich im Zelt bei vielen Spielen und Wettbewerben und auf der Hüpfburg austoben. Da spielt sogar das Orchester der Gemeinschaft für Blasmusikausbildung Hotzenwald GBH auf. Der Festsonntag steht dann ganz im Zeichen des Erntedanks. Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen im beheizten Festzelt gesorgt. Eine große Tombola mit vielen attraktiven Sachpreisen komplettiert das Programm.

Das Festwochenende beginnt am Freitag, 4. Oktober, mit der Malle-Closing-Party mit DJ Joe. Einlass ist ab 20 Uhr zum Preis von sechs Euro, Ü30 haben freien Eintritt. Am Samstagabend wird es deftig: Bayerischer Abend für Jung und Junggebliebene ab 19.30 Uhr. Dann heißt es: Dirndl und Lederhose raus aus dem Schrank. Den Gastgebern ist erneut es gelungen, die Pop-Rock-Blaskapelle „Gehörsturz“ aus Tirol nach Niederwihl zu holen. Das bedeutet: heißer Sound vom Alpenland. Musikalisch hat die Formation ein breites Repertoire im Programm: von schnuckeligen Polkas, über Böhmisch–Mährisches, bis hin zu modernen Pop–Stücken, heißen Rock-Nummern und natürlich der klassischen Unterhaltungsmusik. Mit teilweise eigens arrangierten Stücken versetzt das hochkarätig besetzte Ensemble das Publikum nahezu in einen Blasmusikrausch. Die musikalische Mischung, die rasanten Choreographien – und das alles tirolerisch verpackt – macht die Band zur richtigen „Partie“ für das Erntedankfest. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Der Sonntag, 6. Oktober, beginnt um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst in der Kirche Niederwihl. Er wird musikalisch umrahmt von der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen und dem Frauenchor Niederwihl. Danach geht es im Festzelt mit musikalischer Unterhaltung weiter: Frühschoppenkonzert mit der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen, Mittagskonzert mit dem Musikverein Wiesenstetten. Um 14 Uhr beginnt der Festumzug mit bunt geschmückten Erntewagen und Fußgruppen. Direkt im Anschluss spielen die Trachtenkapelle Buch und weitere befreundete Musikvereine zum Nachmittagskonzert auf.

Karten-Vorverkauf

Für den Bayerischen Abend mit der Blaskapelle „Gehörsturz“ am Samstag, 5. Oktober, läuft ein Kartenvorverkauf. Die Karten kosten zehn Euro, an der Abendkasse dann zwölf Euro. Die Karten können über alle Mitglieder der Trachtenkapelle Niederwihl bezogen werden, sowie bei den EDEKA Schulz-Märkten in Albbruck, Dogern und Görwihl und dem Gasthaus Adler in Niederwihl.