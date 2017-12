vor 3 Stunden sk Görwihl Ermittlung nach Brand in Oberwihl: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache des Brandes am ersten Weihnachtsfeiertag bei der Zimmerei Denz in Oberwihl dauern an. Wie die Polizei mitteilt, könne auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.