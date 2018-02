Der Frauenchor Niederwihl blickt humorvoll auf ereignisreiches Jahr zurück. Nadine Mutter ist neue Schriftführer.

Der Frauenchor Niederwihl blickte vergangenen Freitag im Gasthaus "Löwen" in Tiefenstein auf ein ereignisreiches Jahr 2017 zurück. Vorsitzende Eveline Werner-Hackenberger begrüßte die Sängerinnen herzlich zur Hauptversammlung.

Ein besonderer Gruß richtete sie in der Versammlung an Diakon Günther Kaiser, an den Organisten Robert Kohlbrenner und an die Chorleiterin Regina Efinger.

„Wir sind so froh, dich zu haben, aber das weißt du ja“, waren ihre Worte. Die Schriftführerin Erika Schlachter berichtete in ihrem Protokoll humorvoll über das vergangene Jahr. Der Chor umrahmte nicht nur Gottesdienste jeglicher Art, sondern hatte dieses Jahr Premiere mit einem Auftritt am Dämmerschoppen in Niederwihl. Dort konnten die Zuhörer den Frauenchor von einer anderen Seite kennenlernen. In dem Bericht der Chorleiterin Regina Efinger konnten keine Klagen vernommen werden, denn sie dankte ihren Sängerinnen in jeder Hinsicht.

Ein besonderer Dank richtete sie an Robert Kohlbrenner, der sie musikalisch immer unterstützt. Des Weiteren dankte Efinger dem Vorstand mit einer kleinen Aufmerksamkeit für die tatkräftige Unterstützung und organisatorischen Entlastung.

Der Ausblick von Regina Efinger lässt auf ein interessantes Jahr 2018 hoffen. Diakon Günther Kaiser überbrachte Grüße von Pfarrer Bernhard Stahlberger. Kaiser übernahm das Amt des Wahlleiters und führte die Entlastung sowie die Wahlen des Vorstands durch. Alle Mitglieder des Vorstand wurden einstimmig gewählt.

Erika Schlachter kandidierte nicht mehr als Schriftführerin, für sie wurde Nadine Mutter neu in den Vorstand gewählt. Zum Abschluss der diesjährigen Hauptversammlung überreichte Silvia Schmidt im Namen des Vorstand allen Sängerinnen einen neuen Schal. Die Überraschung und Freude war bei allen sehr groß, denn schon lange wird über ein einheitliches „Outfit“ gesprochen.

Der Frauenchor

Aktuell zählt der Frauenchor Niederwihl 28 aktive Sängerinnen. Immer montags von 19 bis 20.30 Uhr wird in der Kirche in Niederwihl geprobt. Neue Sängerinnen sind jederzeit herzlich willkommen. Kontakt: Eveline Werner-Hackenberger, Telefon 07754/71 89.