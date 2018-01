Görwihl Einblick in die heilsame Küche der Hildegard von Bingen

Bei einem Treffen der Freunde der heiligen Hildegard von Bingen im Pfarrsaal in Görwihl konnten interessierte Besucher Dinkelwecken, Quittengelee und Gewürztee kosten.

Bereits zum fünften Mal trafen sich die Freunde der heiligen Hildegard von Bingen zu einem Treffen im Pfarrsaal in Görwihl. Die Organisatorin des Treffens, Monika Gerspacher von der Sozialen Börse, registrierte erfreut die große Teilnehmerzahl von über 60 Interessierten, die gespannt den Worten der Referentin Annette Heizmann aus Hirrlingen lauschten.

Die Hildegardheilkundige erzählte zunächst aus dem Leben der heiligen Hildegard, die schon als Kind die Gabe des „Sehens“ hatte und später in einer großen Vision von Gott den Auftrag erhielt, aufzuschreiben und zu verkünden, was sie sieht und hört. 1147 wurden ihre Schriften von Papst Eugen III. anerkannt und so wurde die Heilige Hildegard im ganzen damaligen Abendland bekannt. In selben Jahr gründete sie auch ein eigenes Kloster auf dem Rupertsberg bei Bingen am Rhein.

Nach dieser Einführung gab es Kostproben aus der Hildegardküche. Die Gäste konnten mit Dinkelwecken, Quittengelee, Gewürzkeksen, Gewürzwein und -tee und vielen Hildegardgewürzen ihre Sinne verwöhnen, um anschließend umso interessierter die Ausführungen der Referentin zu einer Aussage Hildegards von Bingen zu verfolgen: „Eure Lebensmittel sollen eure Heilmittel und eure Heilmittel sollen eure Lebensmittel sein."

So rät Hildegard von Bingen für ein frohes Gemüt zum Beispiel grünem Fenchelsamen, der erst als Tee abkocht wird. Die Samen können danach über den Salat gestreut werden. Galgant dagegen hilft, kurz in Wein gekocht, ausgleichend auf den Blutdruck. Der Wein wiederum wirkt fiebersenkend ohne den Heilungsprozess im Körper zu unterbrechen. Bei Kindern ersetzt Himbeersaft den Wein.

Viele weitere Beispiele für Kräuter, die den Menschen gut tun, folgen. Die Referentin nennt zusätzlich sogenannte Küchengifte, zu denen Hildegard von Bingen etwa den Pfirsich, die Zwetschge, die Erdbeere und den Lauch zählte. Auch die Nachtschattengewächse Tomaten und Paprika ebenso wie Kaffee, Schwarztee und Schokolade sollten gemieden werden.

Es folgte auch der Hinweis, dass im Lebensmittelgeschäft Mutter ein spezielles Hildegard-von-Bingen-Regal mit gängigen Gewürzen und Elixieren bereitsteht. Das nächste Treffen der Freunde der heiligen Hildegard von Bingen findet wieder am Donnerstag, 22. März um 19 Uhr im Pfarrsaal in Görwihl statt. Die Hildegard-Heilkundige Annette Heizmann referiert dann zum Thema „Balsam für die Seele und Hilfe bei Melancholie“. Beide Veranstaltungen finden mit Unterstützung des Katholischen Bildungswerks Hotzenwald sowie der katholischen Landfrauenbewegung statt.