Die zweite Ausgabe des Naturparkmarktes nach 2017 kam in Görwihl wieder gut an. Viele Besucher nutzten am Sonntag, 12. Mai, die Gelegenheit, regionalen Erzeugern über die Schulter zu gucken. Die Veranstaltung hatte der Gewerbekreis Görwihl in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag veranstaltet.

