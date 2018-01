Görwihl Ein Winter mit Durchhänger

Mit Schnee bedeckte Bäumen schauen hübsch aus, auch wenn es derzeit davon nicht sonderlich viele gibt. Da schneebedeckte Bäume aber auch gefährlich sein können, richtet Autor Peter Schütz nun einen Appell an die Gemeinde.

Es ist Winter, aber es sieht nicht danach aus. Deshalb an dieser Stelle ein Foto vom Winter, als er noch ein richtiger Winter war. Schön, nicht?

Doch leider hat es mit diesem Foto etwas weniger Erfreuliches an sich. Aufgenommen hat es Franz Huber aus Hartschwand, aber nicht, weil ihm der Schnee gefiel, sondern weil ihn etwas fuchste. Das beschrieb er dieser Zeitung so: „Die Straße Hartschwand-Schwarzenbachbrücke (Richtung Schwarzsäge) ist Eigentum der Gemeinde Görwihl. Nach §28 Straßengesetz ist die Gemeinde verpflichtet, die Bäume und Sträucher zu entfernen. Die Gemeinde bekommt jährlich eine Zuwendung in sechsstelliger Höhe für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen. Durch den Bewuchs an der oben genannten Straße ist die Verkehrssicherheit in hohem Maß gefährdet. Der Zustand der Straße ist der Gemeinde bekannt, da die Bauhofmitarbeiter längst die Schneezieler gesteckt haben.“ Huber hat sein Anliegen in einer Gemeinderatssitzung einmal formuliert, nur ist das schon eine Weile her und geschehen ist seither nichts. Zwar hängen die Bäume jetzt grad nicht so arg durch wie auf dem Foto. Doch bald kehrt der Winter wieder zurück und mit ihm der Schnee, der dann die Bäume zu Bögen formt. Das mag hübsch aussehen, ist aber nicht ungefährlich für diejenigen, die unten durch fahren. Glück muss dann haben, wer im Schwarzenbachtal unterwegs ist. Und wer weiß: Mit etwas Glück kommt in der Gemeinde Görwihl bald auch das Gerät wieder zum Vorschein, das zum Entfernen von hölzernen Durchhängern verwendet wird. Das Gerät heißt „Motorsäge“. Nicht zu verwechseln mit „Nervensäge“.

