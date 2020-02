Die Abteilung Oberwihl-Niederwihl der Freiwilligen Feuerwehr Görwihl ist am Dienstagabend mit zwölf Mann zu einem Einsatz in Niederwihl ausgerückt, als bei einem Haus Funken aus dem Kamin flogen. Schäden entstanden laut Feuerwehr keine, der Kamin brannte unter der Aufsicht der Feuerwehr aus. Dies war der dritte Kaminbrand innerhalb weniger Monate in Niederwihl. In allen Fällen war die Feuerwehr rechtzeitig vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern.