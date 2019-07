von privat

Anlässlich ihrer Wiederwahl bekommen Gemeinderäte immer wieder mal einen Baum gestellt. Doch selten ist es so ein Prachtexemplar, wie ihn Arthur Eckert gespendet hat. Die Feuerwehrabteilung Segeten richtete den Baum für Claudia Huber auf. Sie war am 26. Mai zum dritten Mal in den Gemeinderat Görwihl gewählt worden. Fast 90 Dorfbewohner nahmen am Baumstellen teil.