Görwihl Duo Guet Druff und Freunde stellen erfolgreich ihre erste CD vor

Görwihl (akm) Vor dem mit 120 Zuhörern fast voll besetzten Bürgersaal in Strittmatt lieferte das Duo „Guet Druff“ am Samstagabend ein echtes musikalisches Stück Heimat ab. Ihre erste CD „Duo Guet Druff und Freunde“ wurde vom Publikum begeistert aufgenommen. Natürlich standen Christian Nier (Gitarren, Gesang, Bass) und Bernhard Lauber (Akkordeon, Keyboard, Gesang) zu solchem Anlass nicht allein auf der Bühne. Mit Rainer Stoll aus Hottingen, der mit beiden auch als Trio „Guet Druff“ unterwegs ist, kam Unterstützung im Gesang und an der Gitarre dazu. Andreas Schlegel aus Amrigschwand übernahm alle Blechblasinstrumente, Gesang und Bass. Die Freiwillige Feuerwehr sorgte für das leibliche Wohl.

Zum Auftakt spielten die Musiker das von Günter Wasmer getextete Stück „Der Himmel auf Erden bist Du, mein Hotzenwald.“ Alle Musiker kommen, wie es die Namen Stoll, Lauber und Schlegel schon vermuten lassen, vom Wald und das leben sie mit Leidenschaft und Humor auf der Bühne. Das zeigt auch die gesamte CD-Produktion vom Tonstudio Schneider in Willaringen über Grafik und Fotografie aus Laufenburg, sowie Sponsoring durch das Autohaus Lauber in Hütten und die Firma Modellbau Stoll aus Hottingen. Ihre CD ist ein bunter Mix aus eigenen, überwiegend volksmusiktümlichen Kompositionen und Coverversionen verschiedener Genres.

Der Funke sprang schon nach den ersten Liedern aufs Publikum über. Als die neue CD im wahrsten Sinne des Wortes mit Sekt im Kreise aller Unterstützer des Projektes getauft wurde, gab es tosenden Applaus. Einen weiteren Höhepunkt setzte Gast-musikerin Julia Lauber mit ihrer Interpretation von Amanda MCBrooms „The Rose“ im Duett mit Rainer Stoll.

Christian Nier und Bernhard Lauber können darauf stolz sein, was sie da neben ihrem Arbeitsleben nach nur fünf Jahren musikalisch auf die Beine gestellt haben. Mit viel Begeisterung und einem klitzekleinen Stück Nervosität heizten sie dem Publikum ordentlich ein. Je länger der Abend, desto mehr wurden Akkordeon und Lauber eins und E-Gitarre und Nier waren im Einklang mit sich und dem Publikum. Sie sind tatsächlich „die Botschafter der guten Laune“, wie es ihre Flyer verkünden.