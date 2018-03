Strittmatt Duo "Guet Druff" sorgt für gute Laune

Das Duo "Guet Druff" stellt mit Freunden am Samstag, 10. März, um 20 Uhr im Bürgersaal Strittmatt seine CD "Das Mädchen vom Land" vor.

Strittmatt – Das Duo "Guet Druff" stellt zusammen mit Freunden am Samstag, 10. März, um 20 Uhr im Bürgersaal Strittmatt seine CD "Das Mädchen vom Land" vor. Es ist der erste Tonträger des Duos, das seit fünf Jahren gemeinsam auf der Bühne steht. Die CD wurde im Tonstudio von Bernd Schneider (bs-music) in Willaringen eingespielt und abgemischt.

Die CD ist vom Musikstil her sehr abwechslungsreich geworden: So sind neben handgemachter Volksmusik auch Oldies von den Bellamy Brothers, den Beatles aber auch deutschsprachige Songs und Schlager zu finden. Besonders stolz sind Christian Nier und Bernhard Lauber über die sechs eigenen unter den insgesamt 16 Songs auf der CD. Titel wie "Das Mädchen vom Land" und "Der Himmel auf Erden bist Du, mein Hotzenwald" oder "Beim Mostfest in Strittberg" zeugen von der Heimatverbundenheit und Bodenständigkeit der Musiker.

Duo Guet Druff besteht aus Christian Nier (Gesang, Gitarre, E-Bass) und Bernhard Lauber (Gesang, Akkordeon, Keyboard). Christian Nier wohnt in Hierbach und ist von Beruf Gipser-Meister. Bernhard Lauber wohnt in Altenschwand und ist von Beruf Informatiker.

Zu den Freunden, mit denen die CD im Sommer und Herbst eingespielt wurde, gehören Julia Lauber, Rainer Stoll und Andreas Schlegel. Julia ist die Tochter von Bernhard Lauber. Rainer Stoll und Julia Lauber haben mit ihrenStimmen die CD bereichert. Andreas Schlegel ist auf der CD mit seinem E-Bass, seinem Bariton und mit seinem Saxophon zu hören.

Nach der CD-Vorstellung spielt Gassenhauer Ernst (Ernst Effinger) zum Tanz auf. Vorverkaufskarten sind zum Preis von 5 Euro beim Schulz-Markt in Görwihl, sowie beim Schmidts-Markt in Rickenbach oder beim Autohaus Lauber in Hütten erhältlich.