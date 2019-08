Trau, schau wem – und schon gar keinem Navi. Also mal angenommen, ich möchte von Albbruck nach Görwihl fahren. Weiter angenommen, ich verlasse mich auf das Navi in unserem ziemlich neuen Redaktionswagen. Dann wäre ich verratzt gewesen. Denn das Navi in dem ziemlich neuen Neuwagen schickt mich geradewegs ins Albtal. Dass das Albtal seit vier Jahren gesperrt ist, hat das Navi in dem ziemlich neuen Neuwagen noch nicht registriert. Also weiter angenommen, ich wäre tatsächlich gefahren, stünde ich in Hohenfels am Sperrgitter mit weiteren Autofahrern, die sich – naiv wie ich – auf die moderne Verkehrsleit-Intelligenz verlassen haben. Doch so schnell verliere ich mein blindes Vertrauen in die digitale Welt nicht. Ich stelle mir deshalb die Frage, ob vielleicht ein Internet-Routenplaner mir die Strecke besser ausgeschildert hätte. Und siehe da, der ADAC bietet mir einen Weg über Buch, die Variante auf der gesperrten L154 meidet er hartnäckig. Also weiß der mehr. Und der Michelin-Routenplaner? Der weist mir den Weg über Schachen. Und die gesperrte Albtalstraße? Die ist aus der Michelin-Karte bereits gänzlich verschwunden. Weg, futsch, gestrichen, nix, nada. Nur noch kartographische Wildnis. Ob die auch schon mehr wissen? Am Ende sieht so die Zukunft aus.

