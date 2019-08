Mit 1255 Stimmen hat Andrea Schrieder im ersten Anlauf den Sprung in den Görwihler Gemeinderat geschafft. Für die 49-jährige IT-Projektleiterin aus Niederwihl ist der Zeitpunkt, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren, optimal. „Ich habe das Gefühl, dass es familiär und beruflich passt“, sagt sie, „jetzt habe ich die Zeit und ich traue mir das auch zu. Es freut mich, dass ich die Chance erhalten habe, mein Lebensumfeld aktiv mitzugestalten“.

Schrieder hat sich auf der Liste der CDU zur Wahl gestellt. „Ich konnte mir gut vorstellen, mit den CDU-Leuten zusammenzuarbeiten“, erklärt sie. Nun ist sie die einzige Frau in der Fraktion der Christdemokraten – für sie kein Problem, da sie auch beruflich quasi eine Solostellung einnimmt. Andrea Schrieder arbeitet als einzige Frau im IT-Bereich beim Zigarrenhersteller Villiger in Tien­gen. Grundsätzlich vertritt sie die Meinung, „dass es sowohl Männer als auch Frauen braucht“. Aber: „Als Frau hat man manchmal einen anderen Blick auf die Dinge“, weiß sie.

Mit Blick auf den Gemeinderat, der nun aus fünf Frauen und neun Männern besteht, merkt sie an: „Das kann eine Stärke des Gemeinderats sein.“ Auch, was die Herkunft des Gremiums betrifft: Fast alle Teilorte von Görwihl sind am Ratstisch vertreten, was für Andrea Schrieder „ein gutes Gesamtbild“ ergibt. „Görwihl ist der Hauptort, der gestärkt und gefördert werden muss“, sagt sie, „aber man muss zusehen, dass die Ortsteile nicht abgehängt werden.“

Ihre Arbeit bei Villiger umfasst unter anderem die Einführung neuer Arbeitsabläufe, inklusive Schulungen der EDV-Anwender. Diese Arbeit setzt ihrer Ansicht nach voraus, dass man tragfähige und vertrauensvolle Beziehungen zu Menschen aufbauen kann. Man müsse Stärken erkennen und bei Schwierigkeiten unterstützen. Eine ihrer Aufgaben besteht darin, je nach Anforderungen Prozesse neu zu denken. Diese Fähigkeit kann ihr unter Umständen in der kommunalpolitischen Arbeit nützen. Denn Kommunalpolitik, so ihre Auffassung, „hat auch etwas mit Abläufen zu tun – über Grenzen hinaus zu denken und zu beurteilen, was ist gut und was muss man anders machen“. Andrea Schrieder: „Man muss manchmal einen Schritt zurück treten, um neue Ansätze zu finden, aus denen sich dann ungeahnte Lösungen ergeben. Dabei darf man jedoch nicht vergessen, die Menschen abzuholen und mitzunehmen.“

Mit ihr ist der Ortsteil Niederwihl nach fünfjähriger Absenz wieder im Gemeinderat vertreten. Was insofern passt, weil die geplante Erweiterung des Steinbruchs in Tiefenstein von der Niederwihler Bevölkerung kritisch gesehen wird. Schrieder will ihren Fokus auch auf anderes richten, „vor allem auf den Menschen“. Deshalb wird sie die CDU im Ausschuss Bildung und Soziales vertreten. „Ich will mich dafür einsetzen, dass wir alle, heute und auch in Zukunft, gerne in der Gemeinde Görwihl leben.“ Und: „Die Gemeinde muss die Rahmenbedingungen für ein gutes Leben schaffen. Den Ort mit Leben ausfüllen müssen die Menschen.“