Görwihl Die Zimmerei Denz aus Oberwihl erhält den Sanierungspreis 2017

Die Zimmerei Denz aus Oberwihl gewinnt mit dem Glockenstuhl der Hochsaler Pfarrkirche den Wettbewerb um den Sanierungspreis 2017 in der Kategorie Holz.

Der Glockenstuhl der Hochsaler Pfarrkirche „Alter Hotz“ ist seit dem Frühjahr 2015 wieder in Schuss. Die Sanierungsarbeiten durch die Zimmerei Denz in Oberwihl nahmen ein Jahr in Anspruch. Jetzt gab es einen Nachschlag: Die Zimmerei erhielt Ende Februar dieses Jahres den Sanierungspreis 2017 in der Kategorie Holz. Ausrichter des bundesweiten Wettbewerbs war die Verlagsgesellschaft Rudolf Müller in Köln. Der Sanierungspreis ehrt jährlich das Können von Dachdeckern, Zimmerern, Klempnern und Spenglern an unterschiedlichen Objekten. Der Preis ist die Auszeichnung für die Sanierung an Steildach, Flachdach, Fassade und im Holzbau.

„Unsere Zimmerei hat mit ihren knapp 20 Mitarbeitern seit 1964 schon diverse Holz-Projekte realisiert – aber keines war so herausragend und spannend wie die Sanierung des aus massivem Eichenholz bestehenden Glockenstuhls der Hochsaler Pfarrkirche“, blickt Zimmermeister Christian Denz zurück. Viele Monate Arbeit, viel Schweiß, viel Mühe und vor allem viel handwerkliches Können waren notwendig, um mit dem eingespielten Team den maroden Turm behutsam zu restaurieren und für die nächsten Jahrzehnte zu sichern. Diese verantwortungsvolle Aufgabe absolvierten die Meister, Gesellen und Lehrlinge der Zimmerei Denz mit Bravour und vor allem mit viel Herzblut. Den Siegerpreis nahmen Ende Februar Peter Kaiser, Christian Riehm, Stefan Bartholome und Christian Denz in Köln entgegen.

Die Fertigstellung erregte mediales Interesse. „Wir sind deshalb sehr stolz auf das Ergebnis dieses für uns einzigartigen Projektes“, begründete Denz seine Bewerbung für den Wettbewerb. Er habe sich gute Chancen ausgerechnet, sagte er gegenüber dieser Zeitung, aber als er dann erfahren habe, dass die Zimmerei Denz den Siegerpreis erhält, „war ich doch sprachlos“.