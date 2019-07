Die Verpflichtung der neu- und wiedergewählten Gemeinderäte von Rickenbach ging würdevoll vonstatten. Jedes Ratsmitglied musste folgende Worte je nach Sehstärke von einem von Bürgermeister Zäpernick unter die Nase gehaltenem Papier oder von der weiter entfernten Leinwand lesen und deutlich sprechen: „Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde Rickenbach gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ Einwand von Peter Kermisch: „Es müsste Einwohner und Einwohnerinnen heißen.“ Zäpernicks Antwort: „Das ist die alte Gemeindeordnung.“ So oder so: Das Prozedere nahm bei den 13 Rätinnen und Räten etwas Zeit in Anspruch, aber was soll‘s, Verpflichtungen müssen sein. Außerdem haben sie etwas Feierliches, sind eine ernste Angelegenheit und spiegeln die Verantwortung wider, die ein Gemeinderat auf sich nimmt. Was vielleicht nicht überall angekommen ist.

Görwihl Viel bewegt in fünf Jahren: Gemeinderat Görwihl verabschiedet sechs Räte Das könnte Sie auch interessieren

Tags davor, bei der Verabschiedung einiger Gemeinderäte und -innen im Görwihler Rathaus, sagte Bürgermeister Quednow, das Ehrenamt soll „Spaß und Freude machen“. Weshalb er verärgert war, dass es der bürgerliche Ungehorsam nach der Verdoppelung der Hundesteuer geschafft hatte, dem einen und anderen Ratsmitglied das Weitermachen zu vergällen. Dabei ist es so: Wer eine 100-prozentige Steuererhöhung beschließt, darf nicht erwarten, dass alle „Hurra“ rufen. Deshalb gehört neben Spaß am Ehrenamt auch die Verantwortung dazu. Wer sich ihr nicht stellen will, soll daheim bleiben. Apropos: Fürs Daheim bekam Roland Lauber nach 30 Jahren als Gemeinderat zum Abschied nebst einer Würdigung des Gemeindetags eine Kupfertafel mit dem Görwihler Wappen überreicht. Kupfer deshalb, weil Lauber das Glaswappen schon erhalten hatte. „Da brauche ich nix mehr tapezieren in der Wohnung“, merkte er an. Ob‘s eine Steigerung zu Kupfer gibt, wollte er wissen. „Die Steigerung wäre Holz“, erwiderte Christian Denz. Er muss es wissen.