von Werner Probst

Mit einem begeisternden Blasmusikkonzert hat die Trachtenkapelle Strittmatt in der fast vollbesetzten Hotzenwaldhalle aufgewartet. Unter dem Titel „Könige der Musik“ bot die Kapelle unter der Leitung von Haymo Brugger eine musikalische Reise mit Werken bekannter Komponisten.

Mit dem anspruchsvollen Konzertmarsch „Arsenal“ des belgischen Komponisten Jan van der Roost eröffnete die mehr als 40-köpfige Kapelle den Konzertreigen. Mehrere Registersoli waren zu hören. Dann erklang mit „The Lord Of The Rings – The Return Of The King“ des Komponisten Howard Shore, für Blasmusik arrangiert von Jan Valta, ein anspruchsvolles Filmmusik-Werk, das zu einem Hörgenuss wurde. Viele Registersoli prägten das Stück, von feinen, klangreinen und geradezu flüsternden Wiedergaben, bis zu voluminösen Takten war alles zu hören.

Die Trachtenkapelle Strittmatt begeisterte bei ihrem Jahreskonzert am Samstag in der Hotzenwaldhalle mit einem großen musikalischen Können. | Bild: Werner Probst

Weiter ging es mit dem von Kurt Gäble geschriebenen „Celtic Flutes“, ein mittelschweres Arrangement. Die Themen Liebe und Leid, Freude und Hoffnung sind die Inhalte dieses Werkes, das den beiden Flötensolistinnen Bernadette und Eva Schmidt reichlich Gelegenheit bot, ihr klangreines Flötenspiel zu präsentieren, wobei das Orchester die Beiden vielfach einfühlsam begleitete. Mit kaum enden wollendem Beifall belohnte das Publikum die Solistinnen und die Kapelle.

Das Orchester Die Trachtenkapelle Strittmatt wurde 1858 gegründet. Mehr als 40 Musiker sind aktiv im Verein. Dirigent ist Haymo Brugger, Vorsitzender ist Simon Stoll. Kontakt unter Telefon 0174/689 74 21 oder per E-Mail (vorstand@trachtenkapelle-strittmatt.de).

In der weiteren Folge stand die Musik zum Walt-Disney-Film „Aladdin“ des Komponisten Alan Menken, arrangiert von Paul Jennings, auf dem Programm. Die musikalische Umsetzung des bekannten Märchens wurde mit zauberhaften orientalischen Akzenten, martialischen Intermezzi und besinnlicher Liebesmelodik umgesetzt, ehe mit „The Lion King – Broadway Selection“ das letzte Stück vor der Pause erklang.

Der zweite Programmteil wurde mit dem Konzertwerk „Norway Impressions“ des Komponisten Alfred Bösendorfer eröffnet. Geradezu flüsternde Registersoli und feinste Schlagwerkrhythmen wurden dabei geboten, ehe bei „My Dream“, eine Komposition von Peter Leitner, Theresa Baumgartner ihr großes Können auf dem Flügelhorn als Solistin unter Beweis stellte.

Theresa Baumgartner begeisterte die Zuhörer mit einem Flügelhornsolo. | Bild: Werner Probst

Mit „A Tribute To Amy Winehouse“, ein Arrangement von Peter Kleine Schaars, wurde eine Hommage an die früh gestorbene Soul-Sängerin dargeboten. Die Melodienfolge beinhaltet die Lieder, die sie berühmt machte. Rhythmisches Klatschen begleitete die Kapelle bei diesem Stück.

Mit dem Medley „Andreas Gabalier In Concert“ wurden fünf Hits dargeboten, die wohl dem größten Teil des Publikums gut bekannt waren und so auch teilweise gesanglich begleitet wurden. In die Herzen der Zuhörer spielten sich die Strittmatter Musiker mit der klassischen Polka „Ein junger Egerländer“ und erhielten dafür lang anhaltenden begeisterten Beifall, sodass mit dem Konzertmarsch „Abel Tasman“ über den neuseeländischen Nationalpark und „Bella Romantica“ zwei Zugaben gewährt wurden.

Es war ein begeisterndes Konzert, bei dem Dirigent Haymo Brugger die Musiker fest im Griff hatte und Simon Stoll durch das Programm führte. Geschmückte Tische und die Bewirtung des Fördervereins luden zum Verweilen ein und eine spezielle Beleuchtung sorgte für ein besonderes Flair. Der Vorsitzende Simon Stoll richtete am Ende herzliche Dankesworte besonders an den Dirigenten Haymo Brugger und an Ansager Christoph Schmidt. Um Mitternacht wurde mit einem Geburtstagsständchen dem Dirigenten Haymo Brugger gratuliert.