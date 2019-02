von Christiane Sahli

Kathrin Tröndle wird für die kommenden zwei Jahre an der Spitze der Trachenkapelle Hartschwand-Rotzingen stehen. Sie löste die Vorsitzende Martina Gaßmann ab, die ihr Amt zur Verfügung gestellt hatte. Den Posten der Schriftführerin, den Kathrin Tröndle bislang innehatte, übernahm Tina Kaiser. Für das neu geschaffene Amt der Vereinsverwalterin hatte sich Ramona Eckert zur Verfügung gestellt, Jugendvertreterin Luise Stoll ist ebenfalls neu im Vorstand. Der stellvertretende Vorsitzende Lukas Egle, Kassierer Stephan Schmiedle, Sachwalterin Nadine Eckert, Intrumentenwart Wolfgang Spitz und Jugendvertreter Martin Ernst wurden im Amt bestätigt.

Kathrin Tröndle (links) ist die neue Vorsitzende der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen, Tina Kaiser übernahm das Amt der Schriftführerin. | Bild: Christiane Sahli

Musikalischer Höhepunkt des vergangenen Jahres war das Jahreskonzert im Dezember mit einem abwechselungsreichen Programm. Zahlreiche weitere Auftritte hatten die Musiker zu bewältigen, unter anderem bei kirchlichen Anlässen, Konzerte bei verschiedenen Festen sowie dem Enkendorfmarkt in Wehr. Aber auch über das musikalische Geschehen hinaus waren die Mitglieder der Trachtenkapelle überaus aktiv. Sie waren erstmals Veranstalter der SWR-Schlagerparty in der Hotzenwaldhalle und zeichneten zudem für das traditionelle Waldfest verantwortlich.

Termine 2019

Die Termine in diesem Jahr, unter anderem das Jahreskonzert und die Mitwirkung bei kirchlichen Anlässen, wird die Trachtenkapelle nach sieben Neuaufnahmen mit 45 Musikern bestreiten. Sorgen bereitet die Nachwuchsarbeit, nur noch vier Zöglinge sind in der Ausbildung. Werbung tut not, darüber ist man sich einig. Denn: „Die Zöglinge sind unsere Zukunft“, sagte die neue Vorsitzende Kathrin Tröndle. Mit persönlichen Gesprächen will man weitere junge Musiker für das Orchester gewinnen, auch eine Instrumentenvorstellung wird in Erwägung gezogen.

Dirigent kündigt möglichen Rückzug an

Dirigent Thomas Villinger zeigte sich mit den Leistungen seiner Musiker überaus zufrieden, man habe die Auftritte gut absolviert. Im Probenbereich gebe es aber noch „Luft nach oben“, sagte er. Der Durchschnitt bei den 56 Anlässen lag bei 76,5 Prozent Anwesenheit. Villinger deutete an, dass er sein Amt als Dirigent nicht auf Dauer weiterführen werde. Wenn sich ein anderer Dirigent finde, solle man zugreifen, gab er den Musikern mit auf den Weg.

Ehrungen

Für 45 Jahre Mitgliedschaft in der Trachtenkapelle wurden die „Urgesteine“ Herbert Nägele, Wolfgang Spitz und Reinhold Nägele ausgezeichnet, Adrian Zipfel, Ralf Baumgartner, Haymo Brugger, Michael Brugger und Lisa Ganter gehören dem Verein seit 15 Jahren an.

Der Dank der Gemeinde gelte der Trachtenkapelle für ihr kulturelles Wirken in Görwihl und darüber hinaus, sagte Gemeinderat Herbert Nägele, die Auftritte der Musiker seien immer eine Bereicherung.

Der Verein: Die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen wurde 1912 gegründet. Ihr gehören derzeit 45 aktive Musiker an, der Altersdurchschnitt liegt bei 28 Jahren. Weitere Informationen finden Sie hier.