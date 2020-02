von Werner Probst

Die Ehrung langjähriger Mitglieder ist im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen gestanden. Die Vorsitzende Kathrin Huber zeichnete Thomas Spitz und Herbert Eckert aus, die seit 45 Jahren aktive Musiker sind, sowie Ralf Eckert, der seit zehn Jahren im Verein ist. Seit. Die Vorsitzende Kathrin Huber lobte das große Engagement der langjährigen Musiker für den Verein. „Man kann froh sein, wenn man so treue Mitglieder hat“, sagte sie und überreichte neben einer Urkunde auch ein Geschenk.

Der Verein Die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen wurde 1912 gegründet. Derzeit hat der Verein 43 aktive Musiker mit einem Durchschnittsalter von knapp 30 Jahren. Zwei Zöglinge befinden sich derzeit in der Ausbildung. Vorsitzende ist Kathrin Tröndle, Telefon 07753/979 71 43.

Über ein recht gutes Vereinsjahr zog die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen Bilanz. Zu den Höhepunkten gehörte das Jahreskonzert in der gut gefüllten Hotzenwaldhalle. Bei zahlreichen Festen in der Umgebung sorgte die Kapelle für die musikalische Unterhaltung. So war sie bei Festen in Dachsberg, Grafenhausen, Urberg, Grießen, Herrischried und Unteralpfen zu hören. Mit von der Partie war man auch beim heimischen Traktorenfest, bei der Einweihung des neuen Feuerwehrhauses in Görwihl, verschönerte Gottesdienste, Prozessionen und Umzüge. Traditionell war die Kapelle auch wieder am 1. Mai unterwegs und auch beim Neujahrsempfang der Regierungspräsidentin war man mit von der Partie.

Zu den Auftritten gehörten zahlreiche Geburtstagsständchen und die Begleitung von Hochzeiten. Viel Arbeitskraft forderte der Martinimarkt, bei dem der Verein in der „Höllbachklause“ die Gäste bewirtete. Stefan Schmidle berichtete über die Kassenlage. Allein für die Anschaffung von zwei Instrumenten und Reparaturen musste der Verein mehr als 5000 Euro aufwenden. Dadurch schrumpfte der Kassenbestand.

Zu 46 Proben und 16 Anlässen kamen die derzeit 43 Mitglieder zusammen. Durchschnittlich 74 Prozent der Aktiven waren dabei. Beste Probenbesucher waren Miriam Huber und Herbert Eckert, gefolgt von Herbert Nägele und Kathrin Tröndle.

Bürgermeisterstellvertreter Herbert Nägele dankte dem Verein für seine Aktivitäten. Der Verein sei ein wichtiger Kulturträger in der Gemeinde. Auch die Jugendausbildung sei lobenswert. In diesem Jahr wird die Trachtenkapelle mit einem Waldfest von 18. Juli bis 20. Juli aufwarten. Zahlreiche Musikvereine werden für Unterhaltung sorgen. Am 19. Dezember soll dann in der Hotzenwaldhalle in Görwihl wieder das Jahreskonzert stattfinden.