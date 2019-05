von Karin Steinebrunner

Beim Tag der offenen Tür im Heil- und Erziehungsinstitut Sonnenhalde in Görwihl sollte Schulleiterin Barbara Barrett in den Ruhestand verabschiedet werden. Kurzfristig waren die Verantwortlichen aber mit ihr übereingekommen, sie zu ihrer kranken Mutter fahren zu lassen, sodass der neuen Schulleiterin Brigitte Englisch die ungewöhnliche Aufgabe zufiel, sie in Abwesenheit zu verabschieden.

Brigitte Englisch erläuterte den Anwesenden die Sachlage und, dass Barbara Barrett vor sieben Jahren Schulleiterin in der Sonnenhalde geworden ist. In diesen Jahren habe sie stets den Spagat gemeistert, zwischen ihrem Wohnsitz in Freiburg, dem Wohnort ihrer Mutter in Villingen-Schwennigen und ihrem Arbeitsplatz in der Sonnenhalde zu pendeln. Sie habe eine turbulente Zeit in der Sonnenhalde miterlebt, aber stets die Ruhe bewahrt und mit viel Geduld so manchen neu angekommenen Schüler aufgenommen und begleitet, bis er die zu ihm passende Unterrichtsstufe gefunden hatte. Auch gegenüber Behörden habe sie stets alles im Griff gehabt und mit den Ämtern einen konstruktiven, guten Kontakt gepflegt, sodass sie der Sonnenhalde einen angemessenen Platz in der Schullandschaft habe verschaffen können.

Die Erstklässler präsentierten sich bei der Schulaufführung zum Tag der offenen Tür in der Sonnenhalde märchenhaft. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Eingebettet war die Verabschiedung in ein buntes Programm mit Schulaufführungen. Die erste Klasse präsentierte die gesungene Geschichte von der „Wichtelei im roten Ei“, die dritte Klasse zeigte Fingerspiele und einen Kreistanz. Die Mittelstufe überzeugte mit einer Eurythmiedarbietung, bei der sie in Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen Formen in den Raum zeichnete. Aus dem Hauptunterricht trugen die Schüler ein Gedicht aus der Menschenkunde vor und demonstrierten ihr ausgezeichnetes Rhythmusgefühl anhand eines spitzfindigen, mit Flaschen ausgeführten Perkussionsstücks.

Die neunte bis elfte Klasse hatte ein Singspiel zum Thema Multikulti geschrieben und einstudiert. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Die neunte bis elfte Klasse hatte ein Singspiel vorbereitet, in dem sie das Thema „Multikulti“ verarbeitet hatten, haben sie doch nicht nur selbst unterschiedliche Wurzeln, seit etlichen Jahren beschäftigt die Sonnenhalde zudem regelmäßig Praktikanten aus der ganzen Welt. In ihrem Singspiel bereisten die Schüler mit ihrem Schiff Italien, die Türkei, Afrika und den Schwarzwald, wobei sie jeweils landestypische Lieder intonierten. Zum Schluss stellte die Berufsschulstufe vor, was jeder am liebsten macht, ob die Arbeiten in der Holz- und Gartenwerkstatt, das Nähen von eigenen Fleece-Jacken, Praktika in einem Autohaus oder im Kindergarten, Gitarrenspiel oder Kochen und Backen.

Diverse Stände gehören zum Bild beim Tag der offenen Tür in der Sonnenhalde. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Neben den Schulaufführungen gehören zum Tag der offenen Tür in der Sonnenhalde auch immer die Ausstellung von Schülerarbeiten, Fotowände von diversen Aktivitäten, die Vorstellung des heilpädagogischen Reitens sowie der Eurythmie, die Führung durch eine der Wohngruppen und durch die Werkstätten sowie die nachmittägliche musikalische Unterhaltung durch die Gruppe Federhut. Und außerdem gibt es auch noch die diversen Stände, die einerseits für die Bewirtung der Gäste sorgen, andererseits Schönes und Praktisches aus den Werkstätten feilbieten und über die Sonnenhalde informieren. Zur Tradition gehört mittlerweile auch schon der Stand des Vereins Simba Kufunda mit seinem landestypischen Angebot.