Görwihl Die Oberwihler Vereine sollen eine eigene Unterkunft beim Feuerwehrhaus erhalten

Die Gemeinde plant für 700 000 Euro einen Anbau an das Feuerwehrhaus. Dort sollen die Oberwihler Vereine ein eigenes Heim bekommen, das schon seit 15 Jahren im Gespräch ist. Im April oder Mai soll das Baugesuch eingereicht werden. Erfolgt die Genehmigung, soll noch 2018 mit dem Anbau begonnen werden.

Für die Vereine im Görwihler Ortsteil Oberwihl gibt es einen Lichtblick: Am Feuerwehrhaus beim Sportplatz soll ein Anbau als Unterkunft für die Oberwihler Hexegugger, den Musikverein Oberwihl, die Landfrauen und die katholische Landjugend entstehen. Die Kosten dafür liegen bei rund 700 000 Euro. Ein Bauplan besteht bereits.

Er wurde den Oberwihler Vereinen und dem Gemeinderat in einer Info-Sitzung vorgestellt, berichtete Bürgermeister Carsten Quednow auf Anfrage dieser Zeitung. Erstellt hat ihn Bodo Graf, Architekt aus St. Georgen. Graf hat bereits das 2007 errichtete Feuerwehrhaus geplant und kennt die baulichen Verhältnisse. Jetzt geht es noch um Details.

Das Ziel ist, entweder im April oder im Mai dieses Jahres das Baugesuch einzureichen. "Dann hoffen wir auf eine schnelle Genehmigung durch das Baurechtsamt", so Carsten Quednow. Läuft alles glatt, kann noch in diesem Jahr mit dem Anbau begonnen werden.

Wahrscheinlich wird sich der Bau über zwei Jahre verteilen- so, wie es auch mit dem Neubau des Görwihler Feuerwehrhauses im Kernort der Fall sein wird. Immerhin hat der Gemeinderat mit der Einstellung der ersten 400 000 Euro in den Haushaltsplan 2018 signalisiert, dass er dem Projekt in Oberwihl Priorität einräumt.

Ein eigenes Heim für die Oberwihler Vereine ist seit 15 Jahren im Gespräch. Allerdings, so sieht es Bürgermeister Quednow, waren damals alle mit dem Ist-Zustand zufrieden: Der Musikverein war und ist im ehemaligen Milchhüsli, die Hexegugger sind im Schulhaus untergebracht. Aber nach dem Verkauf des Schulhauses an eine Privatperson muss sich die Guggenmusik nach einer neuen Bleibe umschauen.

Die Unruhe wuchs, bis vergangenen Herbst die Oberwihler Vereine an einer Zusammenkunft mit Bürgermeister Quednow und dem Gemeinderat ein einstimmiges Votum für den Anbau am Feuerwehrhaus abgaben. "Das war ein Riesenschritt", blickte Quednow zurück, "jetzt können wir an einer Stelle ein zukunftsfähiges Gebäude errichten".

Später folgte die Abklärung, wer wie viel Platz benötigt, dann wurden die ersten Skizzen noch einmal überarbeitet. Bodo Graf und Christian Denz haben dabei, so Quednow, "alle Wünsche der Vereine eingearbeitet".

Der Anbau soll einen Saal und zusätzliche Räume für jeden Verein enthalten, außerdem einen separaten Eingang und separate Toilettenanlagen, damit der Ablauf der Feuerwehr nicht beeinträchtigt wird. Der benachbarte Sportplatz und das Vereinsheim von Eintracht Wihl werden nicht tangiert. Möglicherweise muss nur der Ballfangzaun höher gemacht werden.

Zukunft des Milchhüslis

Das Milchhüsli unterhalb der Kirche im Ortskern von Oberwihl dient dem Musikverein Oberwihl als Probelokal. Was mit dem Gebäude nach dem Bau der neuen Vereinsunterkunft geschieht, lässt Bürgermeister Carsten Quednow offen. Das Milchhüsli und das zugehörige Grundstück befinden sich im Besitz der Gemeinde. "Der Gemeinderat wird über einen Grundstücksverkauf nachdenken", so Quednow. Interessenten, das steht jetzt schon fest, gibt es auf jeden Fall.