Die Kläranlage Engelschwand ist überlastet – in zwei Jahren soll eine Lösung her

Bei Regen und Schneeschmelze stößt die Kläranlage Engelschwand an ihre Grenzen. Ein Experte hat dem Gemeinderat vier mögliche Alternativen aufgezeigt. Eine Entscheidung soll in ein bis zwei Jahren fallen.

Die kleine Kläranlage in Engelschschwand ist in die Jahre gekommen und an der Grenze der Kapazität angelangt. Ein Strukturgutachten zur Abwasserbeseitigung zeigt Möglichkeiten für die Zukunft auf. Der Görwihler Gemeinderat möchte sich in den nächsten ein bis zwei Jahren zur Abwassersituation konkret Gedanken machen.

Das Landratsamt hat aktuell eine Verlängerung der Betriebserlaubnis für die Kläranlage in Engelschwand erteilt, dennoch betonte Bürgermeister Carsten Quednow: „Wir werden in den nächsten Jahren etwas machen müssen.“ Hans-Jörg Meier von der Hunziker Betatech GmbH stellte in der Gemeinderatsitzung am Montagabend ein Strukturgutachten zur Abwasserbeseitigung in Engelschwand vor. Fakt ist, dass die Kläranlage in Engelschwand bei Regen oder Schmelzwasserereignissen hydraulisch massiv überlastet ist. Defizite gibt es zudem im Bereich Ausschwemmung der Biologie in Gewässern, was ein gewässerökologisches Gutachten deutlich macht. Weiter steht die Forderung des Landratsamts nach erhöhten Anforderungen aufgrund der Vorflutersituation im Raum.

Hans-Jörg Meier stellte den Gemeinderäten vier Varianten zur Abwasserbehandlung in Engelschwand vor. Diese sind: Neubau einer Kläranlage inklusive Pufferbecken (geschätzte Investitionskosten 702 200 Euro), Weiterleitung der Abwässer nach Giersbach über einen Kanal (524 400 Euro) oder eine Weiterleitung über eine Druckleitung entweder nach Giersbach (553 350 Euro) oder nach Strittmatt (534 050 Euro). Bei einer Einleitung der Abwässer nach Herrischried würden zudem für Görwihl geschätzte Kosten pro Jahr in Höhe von rund 33 000 Euro anfallen. Zu Bedenken gäbe es zudem, dass Herrischried nicht unbedingt an den Abwässern von Görwihl interessiert sei, da deren Kapazität bereist selber an Grenzen stoße, erklärte der Fachmann.

Nach kurzer Diskussion kamen die Gemeinderäte überein, dass eine Druckleitung nach Strittmatt vorrangig ins Auge gefasst werden sollte. Die Anlage in Engelschwand könnte als Zwischenspeicherbecken genutzt werden. Der Tenor der Gemeinderäte ging dahin, dass man versuchen sollte, die Abwässer im Ort zu behalten und Investitionen in Sachen Abwasserentsorgung direkt im Ort zu tätigen.

Wie immer auch eine spätere Entscheidung betreffend der Kläranlagensituation in Engelschwand ausfallen wird, sie wird vermutlich weiterreichende Folgen für die Gemeinde haben. Denn auch die Kläranlage in Görwihl ist an ihrer Leistungsgrenze angelangt. Eine Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Görwihl, auch angesichts der ausgewiesenen Neubaugebiete, stehe auf jeden Fall an, erläuterte Hans-Jörg Meier den Gemeinderäten in seinem Gutachten.