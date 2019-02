von Charlotte Fröse

Die Kandidaten des Bündnis 90/Die Grünen für die Gemeinderatswahlen am 26. Mai in Görwihl, Herrischried und Rickenbach stehen fest. In der Nominierungsversammlung am Donnerstagabend stellten sich im Herrischrieder Gasthaus "Ochsen" die Kandidaten vor. Für den Kreistag im Wahlkreis VII/St. Blasien, der die Gemeinden Bernau, Dachsberg, Görwihl, Häusern, Herrischried, Höchenschwand, Ibach, St. Blasien und Todtmoos umfasst, kandidieren fünf Grüne. Iris Wallaschek stellt sich wieder zur Wahl als Kreisrätin.

Iris Wallaschek, Vorsitzende des Grünen-Ortsverbandes Hotzenwald, gab ihrer Freude darüber Ausdruck, dass sich wieder Menschen gefunden hätten, die auf der „Grünen Wiese“ kandieren und somit die Gemeinden ganz im Sinne der Grünen entwickeln könnten. Die Vorsitzende betonte: „Die Welt sieht anders aus, wenn wir uns einmischen.“ Seit 40 Jahren würden die Grünen mit einem ökologischen Bewusstsein mitentscheiden und große wie kleine Zeichen setzen, betonte Wallaschek.

Global denken, lokal handeln

Sie nannte einige Beispiele, wie etwa die Verhinderung des geplanten Großprojekts des Pumpspeicherkraftwerks Atdorf. Auch durch das massive Dagegenwirken der Grünen wurde das Projekt eingestellt, das große Einwirkungen auf die Landschaft und das Ökosystem mit sich gebracht hätte. Die Grünen hätten aber noch viele weitere Themen im Hinterkopf, die sie getreu ihrem Wahlspruch „Global denken – lokal handeln“ umsetzen möchten, betonte die Vorsitzende.

Auf der Liste für den Gemeinderat Görwihl stehen 14 Kandidaten. Die Grünen sind derzeit mit zwei Gemeinderäten, Susanne Köstlin und Roland Mutter, vertreten. Roland Mutter kandidiert erneut.

Die Liste für den Gemeinderat Herrischried hat zehn Kandidaten vorzuweisen. Derzeit sitzen Dirk Bürklin, Ulrich Gottschalk und Klaus Stöcklin im Gremium. Klaus Stöcklin kandidiert nicht mehr.

Auf der Liste für den Rickenbacher Gemeinderat stehen vier Namen. Bisher sind im Gemeinderat Peter Kermisch und Ehrfried Mutter vertreten. Beide kandidieren nicht noch einmal.

Für alle drei Hotzenwaldgemeinden ist im Hinblick auf die Wahlen geplant, Flyer herzustellen. Zudem soll es einen Infotag geben. Iris Wallaschek nannte dazu allerdings noch keinen Termin.

Auf der Grünen-Liste für die Kreistagswahl stehen fünf Kandidaten. Die Grünen sind im Kreistag derzeit mit fünf Mandatsträgern vertreten. Iris Wallaschek, die bereits seit 1999 dem Kreistag angehört, kandidiert erneut. Wallaschak ist unter anderem Mitglied im Jugendhilfeausschuss, im Ausschuss für Schulen, Kultur und Tourismus sowie im Sozial- und Gesundheitsausschuss.

