Görwihl Die Görwihler Habasche sind immer für ein Spektakel gut

Die Görwihler Habasche haben sich für diese Fasnacht ein Wikingerschiff gebaut. Es ist allerdings nur in Görwihl im Einsatz wegen des schwierigen Transports.

Sie haben es faustdick hinter den Ohren und machen keine halben Sachen: Egal, wo die Görwihler Habasche auftauchen, ist ihnen größte Aufmerksamkeit sicher. Das liegt einerseits an ihrem ausgelassenen Auftreten mit lauter Musik, andererseits an ihren Animationskünsten, die die Zuschauer zum Mithüpfen und -springen verführen. Vor allem aber liegt es an ihren teilweise recht spektakulären mobilen Bauwerken, mit denen sie die Fasnachtsumzüge bereichern. Dieses Jahr ist es ein wuchtiges, hölzernes Wikingerschiff mit breitem und hohem Segel, das die Habasche durch die Straßen ziehen – jedoch nur in Görwihl, weil es für den Transport an einen anderen Ort einfach zu groß ist.

"Wir haben jedes Jahr einen neuen Wagen und ein neues Kostüm", erklärt Jochen Schauer, von Anfang an Mitglied der Görwihler Habasche – die kein Verein, sondern eine politisch unabhängige, bunt gemischte Gruppe junger Männer sind. Begonnen hat alles am Fasnachtsmontag vor fünf Jahren, als die Habasche mit einem umgebauten Mülleimer und lauter Musik durch Görwihl gezogen sind und sich, zur Verwunderung der Zuschauer, auf dem nasskalten Boden gewälzt haben. Danach tauchten sie als Jamaikanische Bobfahrer mit Rastamützen oder als Space-Shuttle-Piloten auf, voriges Jahr schleppten sie ein meterhohes Trojanisches Pferd durch die Gegend. Mit dem Wikingerschiff beteiligten sie sich dieses Jahr erstmals am Nachtumzug der Hotzenblitzzunft – trotz strömenden Regens und kräftiger Windböen, aber immerhin mit dem passenden Lied: "Hey hey Wickie, hey Wickie hey, zieh fest das Segel an."

Die Görwihler Habasche bestehen aus Jochen Schauer, David Keck, Martin Zajac (alle drei auch Neunerräte), Andreas Schauer, Johannes Tröndle, Rafael Maise, Benedikt Mutter, Matthias Efinger, Michael Kenne und Timo Rünzi, nächstes Jahr soll noch Dennis Huber dazustoßen. "Immer am Martinimarkt treffen wir uns und überlegen, womit wir an den Umzügen teilnehmen", erläutert Jochen Schauer. Das Holz für das Wikingerschiff haben die Habasche aus Lauchringen kostenlos bekommen, nur abholen mussten sie es selbst. An den Abenden und Wochenenden zimmerten sie das Schiff so zusammen, dass es wie aus dem Museum aussieht. Auf jeden Fall ist es ein echter Hingucker. Wo die Görwihler Habasche sind, da ist eben Spektakel.

Begriffserklärung

Das Wort "Habasch" hat gemäß dem Schweizerischen Idiotikon den Ursprung im Buch "Die schweizerische Soldatensprache 1914-1918" von Hanns Bächtold (1922). Darin wird die Wendung "Havas" verwendet und mit der Bedeutung "unwahrscheinliche Nachrichten" versehen. "Havas" bezeichnete widersprüchliche Meldungen der gleichnamigen französischen Nachrichtenagentur im Zusammenhang mit den deutschen, französischen und englischen Truppenbewegungen an der Marne. Das Wort war somit unter den Soldaten entstanden, die im Ersten Weltkrieg an der Schweizer Grenzbesetzung teilnahmen. Später wurde aus "Havas" "Hawass", dann in der allgemeinen schweizerischen Umgangssprache "Habasch", was für Unsinn, Blödsinn oder Lüge steht. Als Habasch wird aber auch ein Narr, Tölpel oder Taugenichts bezeichnet.