Görwihl Die Gemeinde Görwihl nimmt wieder Kredite auf

Der Gemeinderat stimmt einem Rekordhaushalt 2018 mit neuer Verschuldung zu. Einige Investitionen in die Infrastruktur stehen an, wofür Kredite in Höhe von 1,8 Millionen Euro aufgenommen werden sollen.

Seit Montag ist es beschlossene Sache: Die Gemeinde Görwihl wird sich wieder verschulden. Abzüglich liquider Mittel von 2,9 Millionen Euro entsteht ein Bedarf an neuen Krediten in Höhe von 1,8 Millionen Euro, um die zahlreichen Investitionen in die Infrastruktur stemmen zu können. Der Gemeinderat stimmte dem von Kämmerer Martin Schwald am Montag vorgestellten Haushaltsplan 2018 einstimmig zu.

Zu den wesentlichen Investitionen gehören der Neubau eines Lagergebäudes, das der Gemeinde als Archiv dienen wird, für 400 000 Euro sowie der Neubau des Feuerwehrhauses im Hauptort für die Abteilungen Görwihl, Rüßwihl und Segeten. Dieses Gebäude wird auf zwei Jahre verteilt errichtet. 420 000 Euro werden in den Zweckverband Kläranlage Albbruck, 300 000 Euro in den Brandschutz der Schulgebäude in Görwihl gesteckt. Die zwei größten Brocken bilden die Einrichtung einer Tagespflege in Segeten (eine Million Euro) sowie der Ausbau der Breitbandversorgung mit vorerst 3,1 Millionen Euro. Hinzu kommen der Straßen- und Kanalbau im neuen Baugebiet „Bifig“ im Hauptort und der Neubau des Vereinsgebäudes in Oberwihl – auch dieses Vorhaben wird auf zwei Jahre verteilt. „Das ist ein Rekordjahr“, sagte Bürgermeister Carsten Quednow, „aber auch ein Aufbruchsjahr“.

Ähnlich äußerte sich Gemeinderat Norbert Lüttin: „Das ist ein Rekordhaushalt mit rund acht Millionen Euro Investitionen.“ Lüttin weiter: „Es ist ein deutliches Signal nach außen, dass wir investieren und die Gemeinde vorwärtsbringen wollen.“ Aber: „Von alleine werden wir es nicht schaffen, vom Defizit herunterzukommen“, so Lüttin. Deshalb hoffe er auf Landeszuschüsse. Zurzeit hat Görwihl keine Schulden.

Obwohl Görwihl für 1,8 Millionen Euro Darlehen aufnehmen muss, will Bürgermeister Quednow nicht an der Steuerschraube drehen. „Wir lassen trotz der finanziellen Belastung die Steuersätze unverändert“, ließ er wissen. Und: „Wir wollen erst mal schauen, ob wir es aus eigener Kraft schaffen – jetzt investieren wir und dann sehen wir, wo wir landen“, sagte Quednow.

Gemeinderat Herbert Nägele wies mit Blick auf den kostspieligen Ausbau der Breitbandversorgung auf die Notwendigkeit hin, dass möglichst viele Hausbesitzer einen Anschluss erstellen lassen. „Breitband hat uns in der Höhe der Kosten überrascht“, bemerkte er. Peter Keck bezeichnete das Breitband-Projekt als „Jahrhundertwerk“. Keck weiter: „Es wird dieses Jahr etwas Historisches angepackt, das ist eine tolle Sache.“ Die Förderung durch das Land beträgt 4,2 Millionen Euro.

Die Aussichten

Die Gemeinde Görwihl wird auch in den nächsten Jahren weitere Kredite aufnehmen: 2019 voraussichtlich für 3,1 Millionen Euro, 2020 für 3,7 Millionen Euro und 2021 für 4,3 Millionen Euro. Die geplanten Investitionen für 2019: Erschließung Baugebiet „Breite“ in Görwihl (eine Million Euro), Tagespflege Segeten (450 000 Euro) sowie Fertigstellung des Feuerwehrgebäudes in Görwihl (630 000 Euro). Für 2020 vorgesehen sind unter anderem der Umbau und die Sanierung des Schulzentrums (750 000 Euro) und der erste Sanierungsabschnitt der Hotzenwaldhalle (eine Million). Von 2021 bis 2022 sollen die Kläranlage in Görwihl (insgesamt 1,2 Millionen Euro) und die Pfarrscheuer in Niederwihl saniert werden (insgesamt eine Million Euro).