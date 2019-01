Die Gelbwestenbewegung hat nun auch im Hotzenwald Fuß gefasst. Wobei „Pfote gefasst“ die korrektere Wortwahl ist. Denn hinter den Hotzenwälder Gelbwesten stecken keine protestierenden Menschen, sondern Hunde. Zwar können sie sich mit dem Kleidungsstück, das die Gelbwesten üblicherweise kennzeichnet, nicht anfreunden – zu sperrig, die Dinger, zu ungemütlich, zu kratzig. Deshalb haben sie ihren Haltern nahe gelegt, es doch mit einfachen Schildern, die sie sich umhängen können, zu versuchen.

So protestiert dieser Hund gegen die Hundesteuer in Görwihl. | Bild: privat

Geknurrt, gebellt und in Oberwihl zum ersten Mal erfolgreich getestet. Die MeToo-Debatte mag dabei Pate gestanden haben für die HeToo-Kampagne, diese erfrischende Protestbewegung der Wälder-Gelbwesten auf vier Beinen gegen die Hundesteuererhöhung. Die ersten Aufrührer haben für reichlich Aufregung gesorgt und natürlich die Frage aufkommen lassen, wogegen sie denn protestieren. Klare Antwort: „No, no, no Wau, Klau, Mau!“ Was übersetzt so viel bedeutet wie: „Keine 200 Euro Hundesteuer! Und Pfote weg von der Katzensteuer!“ So ist das eben: Ziviler Ungehorsam macht auch vor Fellträgern nicht Halt.

Görwihl Hundesteuer in Görwihl: Was Halter von Vierbeinern jetzt wissen müssen Das könnte Sie auch interessieren

Apropos ziviler Ungehorsam und Steuern: Es gibt Neues aus dem Freistaat Günnetsmättle. Dessen Einwohner haben sich neulich zur zweiten Gemeinderatssitzung getroffen. Wichtigster Tagesordnungspunkt, so die Günnetsmättler Presseagentur, war die Bürgermeisterwahl. Einstimmig wurden Martin S. zum Bürgermeister und Thomas M. zum Stellvertreter gewählt. Die Errichtung der Günnetsmättler Zentralbank (GZB) soll zügig umgesetzt werden.

Meinung Neugründung in Görwihl mit unabsehbaren Auswirkungen Das könnte Sie auch interessieren

Des Weiteren war man sich einig, dass der Freistaat unbedingt eine sogenannte Lenkungssteuer braucht, um nach dem Vorbild in anderen Orten das Geld effizienter aus den Geldbeuteln der Bürger in die Gemeindekasse zu lenken. So gilt bereits ab Februar im Freistaat die einheitliche Elefantensteuer von 400 Güro für den Erst- und jeden weiteren Elefanten. Bei sozialen Härtefällen bleibt das Grundrecht auf Elefantenhaltung weiterhin steuerfrei. Noch nicht entschieden ist der Termin für den Austritt aus der Gemeinde Görwihl (Göxit). Darüber soll während der Fasnachtstage beraten werden.