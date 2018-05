Görwihl Die Festredner loben den Sängerbund Frohsinn Görwihl in höchsten Tönen

Der Sängerbund Frohsinn Görwihl feiert sein 175-jähriges Jubiläum. Die Festredner würdigen das Engagement.

Mit einem Festgottesdienst und anschließendem Festakt beging der Sängerbund „Frohsinn“ Görwihl, der älteste Chor im Chorverband Hochrhein, am Samstag sein 175-jähriges Jubiläum. Zahlreiche Festredner ehrten den Chor und es gab Ehrenurkunden von Deutschem und Badischem Chorverband. Ein kurzer Blick in die Geschichte: 1843 wurde der Sängerbund Görwihl gegründet. Damals trennten sich die Sänger des nur aus Männern Kirchenchores, es entstanden zwei Chöre. Grund für die Trennung soll ein Streit über die Forderung des Chorleiters nach einer Vergütung gewesen sein, war dem Festvortrag von Paul Eisenbeis zu entnehmen.

Er konnte den Vortrag aus gesundheitlichen Gründen zwar nicht selber halten konnte, hatte aber sein Manuskript zur Verfügung gestellt hatte, das Dirigent Christoph Demandt vortrug. Auf Grund der zurückgehenden Zahl an Sängern schloss sich der Görwihler Chor im Jahr 2009 mit dem Männergesangverein „Frohsinn“ Rotzingen zum Sängerbund zum Sängerbund „Frohsinn“ Görwihl zusammen.

Der Vorsitzende des Sängerbundes, Richard Baumgartner, der humorvoll durch den Abend führte, lobte das Engagement der Sänger. Der Altersdurchschnitt sei zwar hoch, aber man sei nicht alt, sondern reif und erfahren, sagte er schmunzelnd. Und: „Wer länger singt, lebt länger“.

„Singen macht Freude und Freunde“, so Maria Krug vom Chorverband Hochrhein. Wer seine grauen Zellen trainieren, den Weg zum Psychotherapeuten sparen und Glückshormone erleben wolle, sei im Chor richtig, so ihre Empfehlung. Maria Krug übergab den Sänger eine Ehrenurkunde des Deutschen Chorverbandes sowie eine Urkunde des Badischen Chorverbandes.

Dem Motto, sich dort niederzulassen, wo man gerne singe, entsprechend sei er gerne nach Görwihl gekommen, erklärte der stellvertretende Landrat Jürgen Gantzer. Er lobte die Leistung, den Chorgesang auf dem vielfältigen Markt der Freizeitmöglichkeiten zu behaupten. Der Chor habe Halt und Geborgenheit vermittelt, fuhr er fort.

In den 175 Jahren seines Bestehens hat der Sängerbund Großartiges geleistet und ein Stück Lebensqualität gebracht, stellte Bürgermeister Carsten Quednow anerkenndend fest und bezeichnete das Singen in der Gemeinschaft als großen Gewinn. Den Mangel an Nachwuchs führte der Rathauschef auf die schwindende Bereitschaft der Menschen, sich zu binden, zurück. „Wir müssen wieder ein Stück an das Gebundene gehen“, so sein Aufruf.

„Gesang ist die gemeinsame Muttersprache“, zitierte den Vorsitzende des Görwihler Kirchenchores Monika Knecht den Stargeiger Yehudi Menuhin. „Denkt in Visionen, bleibt dran“, gab der Diakon der katholischen Pfarrgemeinde Günther Kaiser den Sängern in Hinblick auf den Nachwuchsmangel mit auf den Weg. Denn: „Totgesagte leben länger“, fuhr Kaiser fort und nahm damit Bezug auf das Comeback der schwedischen Popgruppe Abba nach 35 Jahren. Ein bisschen klopften sich die Sänger dann, wie es Baumgartner augenzwinkernd sagte, selbst auf die Schulter. Alle Sänger, aktive und ehemalige Ehrenmitglieder sowie die ehemaligen Dirigenten Klaus Döbele und Wolfgang Hierske sowie der aktuelle Dirigent Christoph Demandt wurden mit Jubiläumsnadeln ausgezeichnet.

Natürlich umrahmte der Jubiläumschor den Festakt ebenso wie der vorangegangenen Jubiläumsgottesdienst musikalisch. Und sie brachten mit ihren Liedern „Singen ist Leben“ und „Freude am Leben“ ihre Motivation voller Überzeugung auf den Punkt.