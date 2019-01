von Werner Probst

Ein herber Schlag im Geschäftsbereich der Gemeinde Görwihl ist die angekündigte Geschäftsaugabe des ModehausesMutter. Im 180. Jahr des Bestehens stellt Inhaberin Traudel Mutter das Geschäft des Görwihler ModehausesMutter im Frühjahr ein. Mit einer in den Zeitungen angekündigter Preisreduzierung von 50 Prozent wurde am Donnerstag mit dem Räumungsverkauf begonnen. Der Kundenzustrom war so enorm, dass es im Geschäft kaum ein Durchkommen gab.

Traudel Mutter gibt ihr Modehaus auf. | Bild: Werner Probst

Wenn Traudel Mutter zurückblickt, dann tut sie es mit einem lachenden, aber auch weinenden Auge. Für sie war es keine Frage, ob sie das Traditionsgeschäft weiterführen will, als ihr Vater Arnold Mutter ihr das Modehaus 1981 übergab. Nach dem Zweiten Weltkrieg firmierte das Geschäft noch als Bekleidungs- und Aussteuerhaus. Ihr Vater war auch noch viel mit dem Auto unterwegs, um Kunden zu beliefern. Mit der Zeit änderte sich dann das Sortiment. Während früher noch überwiegend Aussteuerartikel, Vorhangstoffe und Stoffe als Meterware angeboten wurden, setzte das spätere Modehaus besonders auf Herren-, Damen- und Kinderbekleidung. Wäsche, Miederwaren, Berufskleidung und auch Schmuck vervollständigten das Angebot.

Aufgabe war eigentlich nie vorgesehen

„Ich hatte viele treue Kunden, die selbst aus dem Rheintal nach Görwihl kamen, um sich mit neuen Kleidungsstücken einzukleiden“, sagte Traudel Mutter. Sie dachte eigentlich nie daran, die Türen des Geschäfts einmal dauerhaft zu schließen. Schon von ihrer Kindheit an war sie eng mit dem Geschäft verbunden. Später dann war sie geradezu in das Geschäft hineingewachsen, nachdem sie in anderen Geschäften der Modebranche ihr Können und Wissen vervollständigt hatte. Persönliche Kundenberatung war ein Grundsatz im Geschäft, was von den Kunden auch geschätzt und entsprechend gewürdigt wurde.

Konkurrenz im Internet und Leerstände schaden dem Geschäft

Wenn Traudel Mutter Bilanz zieht, dann denkt sie gerne an die Zeit, als sie das gut florierende Geschäft übernahm und in der Folge weiter ausbauen konnte. Unterstützt auch von ihrer Schwester und weiteren Mitarbeiterinnen, florierte es. Dass sie sich entschloss, die Türen des Geschäfts zu schließen, sieht sie in erster Linie der Konkurrenz aus dem Internet geschuldet. Aber auch, dass es im Geschäftsbereich von Görwihl immer mehr geschlossene Türen gebe und die Gemeinde so für einen Einkauf immer unattraktiver werde. Dass sie aber auch in die Jahre gekommen ist, in denen Gleichaltrige schon ihr Rentendasein genießen, dürfte ein weiterer Grund für die Geschäftsschließung sein.