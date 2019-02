„Der Winter kann kommen, wir sind bereit.“ Solche Sätze sind vor dem Winter gern gesagt worden, und jetzt ist Winter und was ist? „Kopflos ist“, antwortet ein Beobachter hinter einem Fenster in Oberwihl, vor dem noch keine Mauer wie in Wallbach steht, weshalb er freie Sicht auf den Straßenverkehr zwischen Kirche und Dapp hat. Das sind zwar nur 500 Meter, aber die haben es in sich. Offenbar hat es sich noch nicht herum gesprochen, dass es auch dort wie überall geschneit hat und außerdem nach Zählung des Beobachters pro Tag bis zu 45 Busse unterwegs sind. Die scheinen recht gut mit den Verhältnissen klar zu kommen, im Gegensatz zur Müllabfuhr.

Ketten beschädigen die Straßen

Der Beobachter berichtet: „Die Müllabfuhr fährt Richtung Kirche hoch, dann rutscht sie, dann fährt sie rückwärts, legt Ketten an, was eine halbe Stunde dauert, dann kratzt sie mit den Ketten die Straße wieder hoch und macht diese nach und nach kaputt. Die Mülleimer stehen dann auch noch kreuz und quer herum.“ Es wäre doch zweckmäßiger, findet der Beobachter, die 500 Meter ordentlich zu räumen.

Kosten für die Gemeinde

Aber so muss die Gemeinde die Straße irgendwann wieder reparieren und solche Aktionen, obwohl es sich nur um 500 Meter handelt, kosten bekanntlich immer eine Stange Geld. Das von wem kommt? Sicher nicht vom Schneemann, sondern vom Steuerzahler. Der Winter kann kommen, wir sind bereit? Da mag der Beobachter hinter dem Fenster, vor dem keine Mauer wie in Wallbach steht, nur müde lächeln.