Görwihl Der Fußballverein Eintracht Wihl hat einen neuen Vorsitzenden

Der Fußballverein Eintracht Wihl wählt Klaus Watzinger zum neuen Vorsitzenden. Er löst Mario Mutter ab, der nach sieben Jahren nicht mehr für dieses Amt kandidierte.

Der Fußballverein Eintracht Wihl hat einen neuen Vorsitzenden: Klaus Watzinger übernahm an der Hauptversammlung am Freitagabend das Amt von Mario Mutter, der sich nach sieben Jahren nicht mehr zur Verfügung stellte. Mutter hatte 2011 den Vorsitz kommissarisch übernommen. An der gut besuchten Versammlung im Gasthaus "Adler" wurde er für seine Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. Klaus Watzinger erhielt ein einstimmiges Votum. Der frühere Aktivspieler vom SV Niederwihl und ehemalige Gemeinderat kann auf der umsichtigen Arbeit seines Vorgängers aufbauen. Bürgermeister Carsten Quednow bezeichnete die Gespräche mit dem bisherigen Vorsitzenden als „immer konstruktiv“. Er werde den neuen Vorsitzenden auch weiterhin „in allen Ideen begleiten“, sagte er. Zwei weitere Vorstandsämter werden von den bisherigen Inhabern fortgeführt: Stefanie Eckert bleibt Schriftführerin, Michael Keller bleibt Beisitzer. Neben Mutter wurde auch Thomas Hofstetter, früherer Vorsitzender des SV Niederwihl, zum Ehrenmitglied ernannt. Ehrungen gab es zudem für Dieter Scholle, Herbert Böhler, Paul Jehle (Mitglieder seit 60 Jahren), Hans Kenkel (50), Martin Kunzelmann, Michael Pohl (40), Bernd Kaiser, Jens Jehle, Mario Mutter (35) sowie Stephan Jehle (30).

In den Rückblicken auf das vergangene Jahr berichtete Stephan Jehle vom Umbau des Sportheims in Oberwihl. „Wir sind auf einem guten Stand“, sagte Jehle. Mittlerweile sei der Technikraum fertig und es funktioniere alles. 2500 Arbeitsstunden sind von den Vereinsmitgliedern bislang investiert worden. „Das war eine Knochenarbeit“, so Jehle, „aber jetzt hat auch die Jugend etwas davon“. Fertig ist der Umbau noch nicht, die Finanzierung läuft weiterhin über eine Baumspendeaktion.

Auch sportlich läuft es bei der Eintracht gut. Die 1. Mannschaft spielt in der Kreisliga B, der Verein konnte sogar eine zweite Herrenmannschaft in den Spielbetrieb in der Kreisliga C schicken. „Das war möglich, weil wir es geschafft haben, in der letzten Saison, die neuen Spieler in der Mannschaft gut zu integrieren“, berichtete Marco Schlachter. Außerdem trainieren bereits weitere junge Spieler aus den eigenen Reihen mit den Aktivmannschaften. Für Schlachter ebenfalls erfreulich: Für die Damenmannschaft der Spielgemeinschaft Eintracht Wihl/Herrischried konnten im Winter neue Spielerinnen gewonnen werden. Zufrieden äußerte sich schließlich Bernd Kaiser über die Jugendabteilung. Zum ersten Mal seit langem stellt die Spielgemeinschaft Eintracht Wihl/ SV Görwihl wieder eine A-Jugend. Von der B- bis zur F-Jugend ist der Nachwuchs gut aufgestellt. Hinzu kommen die B-Juniorinnen und die Bambini.

Klaus Watzinger, neuer Vorsitzender des Fußballvereins, Telefon 07754/14 40 oder per E-Mail (vorstand@eintracht-wihl.de).