Johannes Herrmann hat das vierblättrige Kleeblatt der Grünen im Görwihler Gemeinderat vervollständigt. 870 Stimmen reichten für ein Mandat – für ihn selbst war die Wahl ein wenig überraschend. „Ich war mir nicht sicher, ob es klappen würde, weil ich in der Gemeinde Görwihl nicht so sehr präsent war“, sagt er, „aber natürlich habe ich mich sehr gefreut“. Vielleicht, erklärt er, habe er einen „Familienbonus“ durch seinen Vater Friedulf Herrmann, der frühere Ratsschreiber von Rotzingen und Görwihl. Vielleicht hat Johannes Herrmann aber auch einfach durch sein soziales Engagement das Vertrauen der Wähler gewonnen: Er ist Vorsitzender des Caritativen Fördervereins Hotzenwald und darüber hinaus aktives Mitglied in der Sozialen Börse.

Görwihl Breitband-Ausbau kommt voran Das könnte Sie auch interessieren

Herrmann hat eine Ausbildung zum Diplom-Forstwirt absolviert, doch seit vier Jahren ist er als Verwaltungsbeauftragter der katholischen Kirche, Erzdiözese Freiburg, tätig. Sein Büro befindet sich in Schopfheim. Er ist zuständig für die drei Kirchengemeinden St. Wendelin Hotzenwald, Todtmoos-Bernau sowie Schopfheim. Seine Arbeit umfasst Finanzen, Organisation und Verwaltung. Kommunalpolitisch ist er bislang nicht in Erscheinung getreten, was daran liegt, dass er lange nicht in seiner Heimat gelebt hat. Seit 2011 lebt er wieder im Hotzenwald.

Global denken, lokal handeln

Jetzt will er sich dort auch politisch einbringen. „Mir ist Ökologie und Soziales ein Anliegen“, erklärt er. Das Credo der Görwihler Grünen – global denken, lokal handeln – entspricht ihm voll und ganz. Als Förster von Haus aus blute ihm derzeit das Herz über den Zustand des Waldes. Deshalb ist er überzeugt: „Klimaschutz ist wichtig, aber man muss schon unten anfangen.“ „Unten anfangen“ bedeutet für ihn zum Beispiel auch die Förderung erneuerbarer Energien. Einen ersten Eindruck vom neuen Gemeinderat und dessen Arbeitsfeldern hat er bereits während einer Klausurtagung gewonnen.

Görwihl Neuer Gemeinderat wird verpflichtet Das könnte Sie auch interessieren

„Ich bin positiv überrascht“, stellt er fest. Das Gremium habe bei ihm einen „konstruktiven und pragmatischen Eindruck“ hinterlassen, sagt er. Auch das, was bisher geleistet worden ist, habe ihn positiv gestimmt.

Dass jetzt drei Gemeinderäte aus Rotzingen am Tisch sitzen, bedeutet für ihn nicht, dass die anderen Ortsteile zu kurz kommen könnten. „Mein Ansatz ist weniger Rotzingen, dort wurde in den letzten Jahren schon vieles bewirkt, sondern die Gemeinde Görwihl mit all ihren Facetten“, so Herrmann. Klar ist für ihn auch, dass im Gemeinderat nicht immer Einigkeit herrschen kann. „Es soll auch konstruktiv gestritten werden“, sagt er, „da kommen auch gute Ideen heraus“.