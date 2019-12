Die Schluchseewerk AG hat vor, eine Kleinwasserkraftanlage im Ibach-Beileitungsstollen auf der Gemarkung der Gemeinde Görwihl zu bauen. Der entsprechende Antrag lag dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung vor. Das Gremium nahm den Antrag lediglich zur Kenntnis und fällte keinen Beschluss, da es sich um ein Anzeigeverfahren handelt.

Der Antragsteller wird laut Bürgermeister Carsten Quednow „Wasser nutzen, das ohnehin im Stollen ist“. Quednow sagte weiter: „Da wird nichts Neues abgeleitet oder sonst gemacht, am Wasserhaushalt wird sich nichts ändern.“ Gemeinderat Franz Eckert sagte dazu: „Es ist zu begrüßen, dass die Wasserkraft verbessert genutzt wird. Die Anlage hat keine Auswirkungen nach außen, aber die Energiegewinnung wird besser.“ Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt Peter Steinbeck, Pressesprecher der Schluchseewerk AG, den Sachverhalt. Die geplante Kleinwasserkraftanlage soll in das bestehende Stollensystem, den sogenannten Beileitungsstollen, integriert werden. „Alles findet unter Tage im bestehenden Stollensystem statt, wo auch der Standort der Anlage ist“ so Steinbeck, „von außen wird nichts davon sichtbar sein, auch nicht bei der Burger Säge“.

Laut Steinbeck endet der Beileitungsstollen im Eggbergbecken. „Es wird ausschließlich das Wasser genutzt, das schon bisher durch den Stollen fließt“, erklärt er. Und: „Auf den Ibach wird das Kleinkraftwerk entsprechend keinerlei Auswirkungen haben.“ Die geplante Kleinwasserkraftanlage soll eine installierte Leistung von 800 Kilowatt haben und damit, so Steinbeck, „einen weiteren Beitrag zur Nutzung regenerativer Energie leisten“.