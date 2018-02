Görwihl Das Thema Datenautobahn interessiert viele Bürger

Die erste Bürgerversammlung zum Thema Breitband in Görwihl kommt gut an. Experte Günther Ebner informiert detailreich über die Anschlussmöglichkeiten für das schnelle Internet.

Einen eindringlichen Appell richtete Bürgermeister Carsten Quednow an alle Anwesenden beim ersten von sieben geplanten Bürgergesprächen zum Breitbandausbau in der Gemeindehalle in Strittmatt, ihre Chance auf schnelles Internet zu nutzen. Innerhalb der Frist von vier Wochen nach dem jeweiligen Bürgergespräch gilt für jeden Hauseigentümer im entsprechenden Ortsteil eine Sonderaktion der Gemeinde. Wer in dieser Zeit seinen Vertrag unterschrieben im Rathaus abgibt, erhält von der Gemeinde ein einmaliges Angebot. Wer jetzt zögert, zahlt laut Quednow später mit Sicherheit mehr für seinen Anschluss.

"Wir haben uns zum Ziel gesetzt, flächendeckend auf Gemeindegebiet jedes Grundstück mit einem Glasfaseranschluss zu versorgen" formuliert Quednow seine Vorgabe. Deshalb wurden zwei Wochen vor dem Termin des Bürgergesprächs alle Eigentümer – in diesem Fall konkret rund 130 Bürger von Segeten und Engelschwand – angeschrieben. Gefolgt waren der Einladung rund 100 Personen, Paare und Interessierte aus anderen Ortsteilen abgerechnet, also wohl etwa die Hälfte der in Frage kommenden Gruppe. Wer sich innerhalb der Vier-Wochen-Frist nicht gemeldet hat, soll nochmals direkt angesprochen werden, denn Quednow machte unmissverständlich deutlich: Er will eine vorbildliche Anschlussquote, um in Stuttgart zu demonstrieren, dass die zugesagte Landesförderung in Höhe von 4,2 Millionen Euro bei geschätzten knapp sechs Millionen Euro Gesamtkosten berechtigt ist.

Quednow verglich den geplanten Glasfaserausbau mit dem des Wasser- und Abwassernetzes, betonte aber auch, die Verlegung von Telekommunikationsleitungen sei für die Gemeinde völliges Neuland. Daher sei er froh, in dem ehemaligen Telekom-Mitarbeiter Günther Ebner einen Mitstreiter mit jahrzehntelanger Erfahrung gewonnen zu haben. Ebner hat sich bereit erklärt, zu jedem zukünftigen Anschlussnehmer einzeln ins Haus zu kommen und die individuell beste Lösung für die Lage des Hausanschlusses gemeinsam mit ihm zu erarbeiten.

In der Versammlung gab Ebner einen Überblick über die Leistungen, die notwendig sind, um den ehrgeizigen Plan der Gemeinde zu verwirklichen. So werden Engelschwand und Segeten etwa von der Vermittlerstelle (POP) in Strittmatt aus versorgt werden. Von dort aus geht die Glasfaserverbindung zu je zwei Verteilern in den beiden Ortsteilen. Von dort führt ein Kabelstrang zu den Häusern, wobei je 24 Häuser in einem Verband angeschlossen werden können. Jedes Haus erhält seine eigenen Glasfasern, die am Ende der ganzen Rohrverlegungsarbeiten alle in einem Zug eingeblasen werden.

Das aktuelle Angebot der Gemeinde Gürwihl beinhaltet alles, was für den jeweiligen Hausanschluss benötigt wird, so dass der Eigentümer am Ende eine betriebsfertige Einrichtung hat und sich dann um den Vertrag mit einem Betreiber kümmern kann. Quednow betonte mehrfach, dass dieser Part dann allein Sache des Anschlussnehmers ist. Bei Vertragsunterzeichnung mit der Gemeinde innerhalb der Vier-Wochen-Frist bezahlt der Anschlussnehmer 250 Euro, wenn er den Graben für seinen Anschluss vom Straßenrand bis zum Haus selbst buddelt oder in Auftrag gibt.

Für die Summe von 1000 Euro übernimmt die Gemeinde auch diese Arbeiten, vorausgesetzt der Abstand vom Anschluss in der Straße bis zum Haus ist nicht größer als zehn Meter. Bei größerer Entfernung wird auf diese Pauschale ein Aufschlag von 75 Euro pro weiterem Meter berechnet. Nach Überschreitung der Vier-Wochen-Frist erhöhen sich die jeweiligen Beträge auf 750 respektive auf 2000 Euro. Und wer sich erst nach Baubeginn zum Teilnehmen entschließen kann, muss mit mindestens 2500 Euro Anschlussgebühr rechnen.

Über den Baubeginn wollten die Verantwortlichen an diesem Abend keine näheren Angaben machen, allerdings erklärte Ebner, dass die Ortsteile, die nicht auf der direkten Trasse des Backbonenetzes des Landkreises liegen, zuerst ausgebaut werden sollen, da es für sie keiner Koordinationsplanung mit dem Landkreis bedarf. Hierzu gehören eben auch Segeten und Engelschwand. Für die gesamte Bauzeit, bis jeder Anschlussnehmer tatsächlich sein Signal im Haus hat, rechnet Ebner aber zumindest mit rund drei Jahren.

Kontakt

Bei Fragen stehen Hauptamtsleiterin Isabelle Butz, Telefon 07754/708 24, oder per E-Mail (butz@goerwihl.de) sowie Günther Ebner, am besten per E-Mail (ebner@goerwihl.de) oder unter Telefon 07754/333 beziehungsweise 07754/708 35 zur Verfügung.