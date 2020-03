von Karin Steinebrunner

Ein Konzert zum Beginn der Fastenzeit bot Hélène Godefroy auf der Viola da Gamba, begleitet am Cembalo von Klaus Schulten, in der gut besuchten Kapelle Herz Jesu in Rüßwihl. Schulten, der mit kenntnisreichen historischen Erläuterungen durch das Programm führte, betonte, er sei, bedingt durch das mitgebrachte Repertoire, für diesmal nur das harmoniegebende Anhängsel. Dennoch durfte er am Ende bei einer Sonate von Telemann mitunter die führende Stimme übernehmen.

Eine nach innen gerichtete Musik analog zur Fastenzeit, als der Zeit der Stille und der Meditation, so Schulten, hätten die beiden Künstler ausgewählt, von zu ihren Lebzeiten durchaus berühmten, heute jedoch weitgehend unbekannten Komponisten des 17. Jahrhunderts, deren Lieblingsinstrument die Gambe gewesen sei. Hélène Godefroy begann mit einer Pavane für Gambe solo. Es war ein vollkommen in sich gekehrtes Stück in recht freiem Duktus mit einleitenden Doppelgriffen, denen sich eine lose Fortspinnung musikalischer Einfälle anschloss.

Es folgte die erste Suite aus der Sammlung „Chelys“ des flämischen Komponisten Carolus Hacquart von 1686 mit einem für diese Abfolge von Tanzsätzen typischen Variantenreichtum. Dem langsamen, repräsentativen Beginn folgte ein etwas bewegterer, sequenzenreicher Satz, wiederum gefolgt von langgezogenen Doppelgriffen, einer heiteren Episode, einem verspielten Tanzstück, einer ariosen Passage sowie dem hüpfenden, punktierten Schlusssatz. Aus einer norddeutschen Sammlung des ausgehenden 17. Jahrhunderts stammte die folgende Komposition, bestehend aus einem kurzen Präludium, einer Fantasie sowie einer abschließenden Chaconne. Nach die Harmonie verdeutlichenden Dreiklangsbrechungen ergoss sich die Fantasie mit weit ausgreifender Melodik in den Kirchenraum. Die Chaconne mit ihrer stets aufs Neue wiederholten Bassformel eröffnete das Feld einem ausgesprochen lebhaften Spiel mit virtuosem Laufwerk und starken Akzenten.

Als das Stück größter Intimität innerhalb des Programms bezeichnete Schulten eine Sonate im französischen Stil, entstanden im Umfeld des Gambisten und Komponisten Marin Marais, eine Verkörperung der Idee schöner Trauer und großer Melancholie mit einem hohen Anteil an improvisatorischen Einsprengseln. Der Beginn spannte den Raum auf für das Folgende, in dem Hélène Godefroy mit verschnörkelter Anmut, aber auch mit dramatischen Sequenzen, kurzen, scharf angerissenen Akkorden und extrem lebhaften Passagen eine komplexe Welt erschuf.

Zurück in der norddeutschen Heimat von August Kühnel, interpretierten die Musiker dessen 1698 erschienene Suite, um mit Telemanns Sonate für Gambe und Cembalo in a-Moll das Programm abzuschließen. In einer Zeit, in der die Gambe gegenüber dem Cello im Rückzug begriffen war, stellt dieses Werk meisterlich die Klangwelt dieses Instrumentes vor mit ausdrucksvoller sanglicher Melodik, virtuosem Laufwerk und faszinierender Lebendigkeit.