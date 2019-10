von Karin Steinebrunner

Als Nachklang zum Göwihler Kultursommer haben Geiger Mark Johnston und Pianist Alexander Reitenbach am Tag der Deutschen Einheit in der Görwihler Pfarrkirche gastiert. Mitgebracht hatten sie ein Programm rund um das Freundschaftsquartett von Clara und Robert Schumann, Joseph Joachim und Johannes Brahms. Neben eindrücklichen Werken dieser vier Protagonisten hörten die gespannt lauschenden Zuhörer auch etliche biografische Details zu den Persönlichkeiten.

Clara Schumann, deren Geburtstag sich am 13. September zum 200. Mal gejährt hat und die am 6. Oktober getauft wurde, erregte dank der Ausbildung seitens ihres Vaters Friedrich Wieck bereits als Achtjährige Aufsehen als Wunderkind am Klavier. Im Jahr 1828 trat der 18-jährige Robert Schumann in ihr Leben, 1830 wohnte er als Klavierschüler Wiecks ein Jahr mit ihr zusammen. Vom ersten Kuss im November 1835 schwärmte Robert noch Jahre später in Briefen. Als Clara 18 war, verlobten sich die Beiden heimlich, ihre Heirat mussten sie sich gegen Vater Wieck mit einem Gerichtsbeschluss erkämpfen.

Der Kultursommer Der Görwihler Kultursommer fand in diesem Jahr von 24. August bis 1. September in Kirchen und Kapellen in Görwihl und Herrischried statt. In diesem Jahr gab es zudem einen „Nachklang“ zum Kultursommer, außerhalb des üblichen Veranstaltungskalenders dieser Woche.

Das Künstlerduo Johnston/Reitenbach spielte in Görwihl zwei Romanzen von Clara und eine von Robert Schumann. Die erste Romanze Clara Schumanns gestaltete Johnston mit ausdrucksvollen, weit schwingenden Melodiebögen, Reitenbach kommentierte mit perlenden Klavierläufen. Am Schluss fanden sich die beiden Instrumentalisten zu einem sanften „Adieu“. Robert Schumanns Romanze spiegele, so der Eindruck der Interpreten, die Gefühle nach einem niederschmetternden Gespräch mit Wieck wider.

Sie ist erfüllt von einem melancholischen Unterton, Johnstons Geige ergoss sich in Seufzern, während Reitenbach trotzig aufbegehrende Momente anklingen ließ. Die zweite Romanze Clara Schumanns war erfüllt von jubilierenden Trillern und neckischen Stakkati und spiegelte so die im Entstehungsjahr 1853 in ihrem Tagebuch festgehaltene Freude wider, die Clara immer wieder beim Komponieren empfand.

Strittmatt Abschlusskonzert des Kultursommers Görwihl mit Musik zwischen Bach und Mozart Das könnte Sie auch interessieren

Im Jahr 1851 entstand Robert Schumanns „Sonate op. 105“. Ganz der Satzanweisung gemäß, interpretierten die beiden Künstler den ersten Satz „mit leidenschaftlichem Ausdruck“, sprangen mitten hinein in den wogenden Klavierpart, die Verve der Geigenmelodie, steigerten temperamentvoll die Intensität des Ausdrucks und führten nach kurzem melancholischem Einschub den Satz in nochmaliger Steigerung zum zweifachen Schlussakkord. Während die lyrische Geigenmelodie mit ihrer liedhaften Klavierbegleitung zu Beginn des zweiten Satzes Eusebius heraufbeschwor, wie Schumann selbst den sanften Teil seines Doppelwesens nannte, brachte der Stakkatosturm des dritten Satzes, kombiniert mit kräftigen Akzenten, wiederum dessen Gegenpart Florestan ins Spiel.

Görwihl Fackeln erhellen dunkle Straßen: Erstmals feiert die Gemeinde St. Bartholomäus Görwihl ihr Patrozinium am Samstagabend und mit einer Fackelprozession Das könnte Sie auch interessieren

Der Besuch des Geigers Joseph Joachim bei den Schumanns Anfang der 1850er Jahre führte zu einer lebenslangen Freundschaft. Seine Romanze aus dem op. 2, die Johnston und Reitenbach mitgebracht hatten, führte vom liedhaften Anfang über lebhafte Dramatik zum besinnlichen Schluss. Joachim machte das Ehepaar Schumann auch mit Johannes Brahms bekannt, dessen „Sonate G-Dur op. 78“ am Ende des Abends erklang. Mehr als 20 Jahre nach Robert Schumanns Tod komponiert, steht diese Sonate in Verbindung mit der innigen Freundschaft zu Clara Schumann, die das Selbstzitat aus dem zweiten der drei sogenannten „Regenlieder“ im dritten Satz als „ihre Melodie“ bezeichnete, während der zweite Satz oft als Ausdruck der Trauer angesichts der unheilbaren Krankheit von Brahms‘ Patensohn Felix, dem jüngsten Sohn der Schumanns, angesehen wird.

Der aufsteigende Jubel der Geige zu Beginn des ersten Satzes wird durch die schwebende Rhythmik in ein mysteriöses Licht gehüllt. Eine vom Pizzicato der Geige begleitete Klavierkantilene macht den Auftakt zu virtuosen, einander nachfolgenden Melodiekaskaden beider Instrumente. Der Satz endet in strahlendem Geigenhimmel. Den zweiten Satz gestalteten die beiden Interpreten im großartigen Wechselspiel zwischen Seufzern der Geige und einem tieftraurigen Ostinato der linken Hand im Klavier einerseits sowie weichen, mit sanften Wogen des Klaviers untermalten innigen Doppelgriffen andererseits. Perlende Klavierläufe und weit ausgreifende Legatobögen der Geige charakterisierten den dritten Satz. Als Zugabe kredenzte das Duo den heftig applaudierenden Zuhörern noch eine weitere, mit dramatischem Schwung vorgetragene Romanze Robert Schumanns.