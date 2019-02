Tiefenstein ist immer ein Ausflug wert. Obwohl noch ohne Winterwanderweg, hat der Ort einiges zu bieten, was die Herzen heimatverbundener Menschen höher schlagen lässt, insbesondere die Albtalstraße. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut, wobei der schwierigste Abschnitt zwischen Hohenfels und Tiefenstein fünf Felstunnels erforderlich machte, wurde sie zuerst von Postkutschen zwecks Personenbeförderung genutzt, danach von motorisierten Fahrzeugen. Doch seit bald vier Jahren ist sie wegen Gesteinsabgängen gesperrt.

Heute gleicht sie einer Geisterstraße. Die einzige Personenbeförderung findet mittels Fahrrad oder Kinderwagen statt, was genau genommen verboten ist, aber was soll's. Der zivile Ungehorsam, hierzulande auch als Salpeterergeist bezeichnet, ist nun mal Teil der Hotzenwälder Geschichte. Im Frühjahr 2017, keine zwei Jahre nach der behördlich angeordneten Sperrung, als selbst dem größten Optimisten klar wurde, dass eine zügige Wiedereröffnung so wahrscheinlich ist, wie ein Elefant gemeinsam mit einem Borkenkäfer einen Pudding auslöffelt, montierten einheimische Widerständler Protestschilder bei der Tiefensteiner Brücke. Da standen keine Liebeserklärungen drauf, sondern Sachen wie: „Erfüllen Sie Ihren Amtseid, Frau Schäfer“, „Albtalsperre weg“ oder „Recht auf freie Straße“.

Und heute? Sind die Schilder weg. Abgehängt, aufgeladen und wahrscheinlich entsorgt, möglicherweise erneut auf behördliche Anordnung. Nun ist es ja so, dass nicht alle Menschen Protestschilder mögen. Manchen sind sie ein Dorn im Auge, anderen gehen sie kolossal auf den Zeiger, und wieder andere meinen, dass das sowieso nichts bringt. Mag sein, aber Protestschilder, die nicht mehr vorhanden sind, bringen erst recht nichts.

Wie auch immer: Auf Anfrage bei denjenigen, die die Schilder eigenhändig in die Felsen geschraubt haben – Herbert Nägele, Roland Lauber – kam gestern die Antwort: „Wir wissen nicht, wer sie weggemacht hat.“ Oder: „Es ist uns ein Rätsel.“ Von Diebstahl sprach keiner, obwohl es sich bei den Schildern um privates Eigentum handelte. Nur Lauber reklamierte einen „Eingriff in die persönliche Meinungsfreiheit“. Und stellte sogleich klar: „Wir schreiben noch mal Schilder, grad z' Leid.“ Da ist er wieder, der Salpeterergeist.