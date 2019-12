Görwihl vor 3 Stunden

Bürgermeister Carsten Quednow ärgert sich über Backbone-Ausbau

Görwihls Bürgermeister Carsten Quednow äußerte in der jüngsten Gemeinderatssitzung seinen Unmut über den offenbar langsamen Ausbau des Backbones im Landkreis Waldshut. Am Plan, das Ortsnetz bis 2023 anzuschließen, will er aber festhalten.