Jetzt spricht der Stein selbst: Seit dem Wochenende befindet sich auf dem Felsbrocken, der vor mehr als vier Jahren auf die Albtalstraße gerutscht ist, eine markante Aufschrift. „Ich will hier weg!“ steht dort in roter Farbe geschrieben. Die Farbdose in die Hand genommen haben trotz Regen am Samstag die Gründungsmitglieder der Salpetererbewegung Pro Albtalstraße Herbert Nägele, Roland Lauber, Stephan Marder und Ulrich Winkler.

Der Hintergrund der Straßensperrung Die Sperrung Die Albtalstraße L 154 (eine Landesstraße) ist zwischen Hohenfels in der Gemeinde Albbruck und der Tiefensteiner Brücke in der Gemeinde Görwihl an Pfingsten 2015 wegen „akuter Felssturzgefahr“ für den Verkehr gesperrt worden. Seither haben diverse Politiker, unter anderem Landesverkehrsminister Winfried Hermann, die Situation vor Ort besichtigt. Hermann hatte im Sommer 2017 erklärt: „Mein Ziel ist, dass wir die Albtalstraße wieder aufmachen können.“ Die fachtechnische Planung wurde dem Landratsamt Waldshut in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Freiburg übertragen. Die Freien Wähler Görwihl hatten als Erste Ende 2016 eine Protest-Aktion gegen die Sperrung organisiert, 2017 kam es zu einer zweiten, im Mai 2019 zu einer dritten Aktion, diesmal mit Vertretern der Gemeinde Albbruck. Die Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) und Felix Schreiner (CDU) haben sich für eine Wiederöffnung des Straßenabschnitts ausgesprochen, ebenso die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller (CDU). Was danach geschah Das Landratsamt Waldshut beabsichtigt die Wiedereröffnung und den Ausbau der Albtalstraße L 154 in Form von Felssicherungsmaßnahmen im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens. Dafür setzten die Behörden ein sogenanntes Scoping-Verfahren in Gang. Das Verfahren nahm Ende Juli 2019 im Landratsamt Waldshut seinen Anfang. Dabei wurde der inhaltliche und räumliche Untersuchungsrahmen für die einzelnen Schutzgüter wie Menschen, Tiere, Pflanzen festgelegt. Die darauf aufbauende Umweltverträglichkeitsstudie ist die Grundlage der weiteren Planung. Sie prognostiziert die voraussichtlich zu erwartenden Projektauswirkungen auf die jeweiligen Schutzgüter. Zuständig für die Ausführung des Scoping-Verfahrens ist die Planfeststellungsbehörde beim Regierungspräsidium Freiburg.

Sie wollen mit der Aktion des sprechenden Steins ein Zeichen gegen die aus ihrer Sicht unverhältnismäßig lange Sperrung der Albtalstraße setzen – dies auch mit Blick auf den Felsabgang Mitte September 2019 auf der A 81 bei Trossingen (Kreis Tuttlingen), bei dem ein Autofahrer ums Leben kam. Der drei Tonnen schweren Steinquader wurde unmittelbar nach dem Unglück mit einem Radlader entfernt.

„Ich will hier weg“: Die Aufschrift auf dem Fels im Albtal. | Bild: Peter Schütz

Dieselbe zügige Vorgehensweise wünscht sich nun das Quartett von der Salpetererbewegung in der Albtalstraße. „Das Regierungspräsidium Freiburg hat in wenigen Stunden veranlasst, dass der Stein von der A 81 weg kommt“, erklärte Herbert Nägele, Mitglied des Görwihler Gemeinderats, „da wünscht man sich, dass man es im Albtal auch so macht“. Zwar handelt es sich bei dem Stein im Albtal um ein mächtigeres Exemplar als bei Trossingen – gemessen am Umfang wiegt er zwischen zehn und zwölf Tonnen – aber auch er wäre mit einem Radlader zu entfernen, ist die Meinung von Nägele, Lauber, Marder und Winkler. Außerdem befindet sich der Fels nicht mitten in der Straße, sondern ist lediglich etwa einen Meter weit über das Bankett hinaus gerutscht.

Albtal Warum die Albtalstraße spurlos von den Landkarten verschwunden ist Das könnte Sie auch interessieren

„Hier wird mit zweierlei Maß gemessen“, stellte Herbert Nägele fest. Er verwies zudem auf die Wehratalstraße, die nach Felsabgängen nicht jahrelang gesperrt wird. Nägele dauert die Sperrung in der Albtalstraße grundsätzlich „viel zu lange“. Und, so gaben Stephan Marder, Mitglied des Albbrucker Gemeinderats, und Ulrich Winkler zu bedenken: „Dafür gefährdet man die Kinder in Buch.“

Görwihl Ein Jahr soll der Umweltbericht dauern, der Grundlage für die weitere Planung bei der Albstraße ist Das könnte Sie auch interessieren

Winkler und Marder sagen: Wegen der Sperrung der Albtalstraße wird der Verkehr seit Pfingsten 2015 über Buch am kommunalen Kindergarten vorbei umgeleitet. Das sind rund 800 Fahrzeuge täglich, was, so Winkler und Marder, zu einer Zunahme der Schadstoffbelastung geführt hat. Die Umleitung bezeichneten sie als „Berg- und Talfahrt“, wodurch ein Fahrzeug einen halben Liter Benzin mehr verbraucht – das macht bei 800 Fahrzeugen 400 Liter Benzin mehr am Tag. „Das geht nicht“, sagte die Albbrucker Delegation am Samstag entschieden.