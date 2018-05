Görwihl Breitbandanschluss in Görwihl rückt näher

Das zukunftsträchtige Projekt des schnellen Internet per Bereitband stößt in Görwihl auf sehr breite Zustimmung. Nun fällt Startschuss mit symbolischem Spatenstisch für schnelles Internet.

Görwihl kommt dem Ziel, einen Breitbandanschluss in jedes Haus zu legen, schnell näher. Das zukunftsträchtige Projekt des schnellen Internet per Bereitband stößt in Görwihl auf sehr breite Zustimmung. Mit einem symbolischen Spatenstich wurde am Mittwoch der Startschuss für die Bauarbeiten gegeben. In fünf von zehn Görwihler Ortsteilen (Engelschwand, Hartschwand, Segeten, Strittmatt, und Rotzingen mit Burg) haben sich nach den jeweiligen Bürgerinfos fast alle Grundstücksbesitzer verbindlich für einen Breitbandanschluss ausgesprochen. Günther Ebner, Koordinator für den Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde Görwihl, nannte die aktuelle Zahl von über 92 Prozent am Spatenstich im Kreis der Görwihler Gemeinderäte, von Gemeindemitarbeitern sowie etlichen Gästen. „Das ist ein Ergebnis, das man in Stuttgart zeigen muss“, bemerkte Bürgermeister Carsten Quednow stolz. Unter den Gästen am Spatenstich war auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner, der als Wegbereiter für die Zuschüsse benannt wurde. Er betonte: „Was Sie hier machen wird Zukunft haben.“ Felix Schreiner bezeichnete die Gemeinde Görwihl als ein Musterbeispiel, wie es optimal laufen sollte.

Es herrsche bezüglich des Breitbandausbaus eine große Euphorie unter der Bevölkerung, freute sich Carsten Quednow. Die Bürger seien ungeduldig. Sie wollten unbedingt die schnelle Datenleitung. In den vergangenen Wochen hätten sich Bürger die Klinke im Rathaus in die Hand gegeben, um ihre Anmeldung zu bekunden. Einige Grundstücksbesitzer fragten sogar schon nach den entsprechenden Materialien, um ihren Anschluss vom Haus zur Grundstücksgrenze zu verlegen. Damit könne man aber leider noch nicht dienen, erklärte Bürgermeister Quednow. Allerdings steht bereits die Baufirma Staller Tiefbau aus Grafenhausen in den Startlöchern, um mit den ersten Erdarbeiten zum Verlegen der Leerrohre für die Glasfaserkabel zu beginnen. Eile ist indes geboten, denn die Vergabe der Fördermittel in Höhe von rund 4,2 Millionen Euro durch das Land Baden-Württemberg ist an einen strengen Zeitplan von rund zwei Jahren gekoppelt. Walter Scheifele vom Landratsamt in Waldshut erklärte, dass das Breitband im Hinblick auf das digitale Leben die Zukunft sei und es nicht mehr ohne gehe. „Wir müssen es machen, egal, was es kostet“, betonte er. Um den ganzen Landkreis an die schnelle Datenbahn anzubinden, werde es rund 300 Millionen Euro und einen Zeitrahmen von rund zehn Jahren brauchen, erklärte er. Der Landkreis arbeitet mit Hochdruck am Backbone-Netz, quasi dem Rückgrat der Datenleitung. Helmut Kaiser, Bürgermeister und IKZ-Sprecher (Interkommunale Zusammenarbeit) betonte, dass es wichtig sei, das Projekt so schnell als möglich zu realisieren.

