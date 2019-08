Das Projekt Breitband der Gemeinde Görwihl nahm gestern eine weitere Hürde: Am Schulhausplatz errichteten Fachleute ein so genanntes PoP-Gebäude. PoP steht für „Point of Presence“. Dabei handelt es sich um einen Knotenpunkt in einem Gebäude, das wie eine technische Zentrale mit einem Breitband-Zugangsserver funktioniert, der Signale des vom Landkreis Waldshut gebauten Backbones (Ringleitung) empfängt und in die Görwihler Ortsteile weiter leitet.

Der Autokran hievt das Verteilungsgebäude an seinen Standort beim Schulhaus in Rüßwihl. | Bild: Peter Schütz

Das Verteilungsgebäude in Rüßwihl kostet rund 210 000 Euro, 40 000 Euro mehr als dasjenige in Strittmatt, das bereits am Freitag beim Feuerwehrgebäude erstellt worden ist. Rüßwihl kostet deshalb mehr, weil der Hauptort Görwihl daran hängt. Für die Errichtung des drei mal sechs Meter großen PoP-Gebäudes in Rüßwihl musste die Hauptstraße vormittags für den Verkehr gesperrt werden, eine Umleitung war signalisiert.

Das PoP-Gebäude steht, im Hintergrund der Autokran. | Bild: Peter Schütz

Die Sperrung war deshalb nötig geworden, weil das Gebäude mit einem Autokran der Firma Zimmermann aus Bad Säckingen von einem Schwertransporter über den Schulhausplatz an dessen nördliche Seite gehievt werden musste. Transporter und Kran nahmen die ganze Straßenbreite in Anspruch. „Das ist schon speziell“, kommentierte Bauingenieur Lars Gutmann, zuständig für die Projekt- und Bauleitung vor Ort, den Aufwand. Laut Gutmann ist vorgesehen, den kompletten Platz so herzurichten, dass er künftig für Veranstaltungen wie das Dorffest genutzt werden kann.

Kreis Waldshut Der Netzausbau für schnelles Internet kommt im Landkreis Waldshut voran Das könnte Sie auch interessieren

Das Verteilungsgebäude ist in Fertigbauweise aus Beton und mit Flachdach aus dem Raum Karlsruhe angeliefert worden. Den Zuschlag für den Aufbau und die Einrichtung des Gebäudes hatte der Gemeinderat der Firma Vetter aus Hüfingen erteilt. Das Unternehmen wird in ein bis zwei Wochen die komplette Technik, auch den Stromanschluss, einbauen. Später werden die Rohrverbände von der Firma Stark Energies GmbH eingeführt.

Tiefbau-Breitbandarbeiten beginnen im September

Stark Energies wird am 2. September 2019 mit den Tiefbau-Breitbandarbeiten des ersten Bauabschnitts in Strittmatt beginnen. Dabei werden sämtliche Rohrverbände verlegt – zuerst die Strecken in den Straßen, anschließend die Abgänge zu den Grundstücken. Die Glasfaserkabel werden danach gesammelt, eingeblasen und verspleist. Für die Hausinstallationen sind dann die Eigentümer selber verantwortlich. Der eigentliche Startschuss für das Projekt Breitband ist in der Gemeinde Görwihl bereits im Frühjahr 2018 mit dem Einbau von neun Verteilerschächten erfolgt.