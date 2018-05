Görwihl Blick auf dänische Inseln: Fotoausstellung im Görwihler Rathaus

Die Fotoausstellung „Am Meer“ ist zur Zeit im Treppenhaus des Görwihler Rathauses zu bewundern. Die Werke des Künstlers Klaus-Uwe Kühl sind dabei bewusst ohne Titel.

Die Fotoausstellung „Am Meer“ ist zur Zeit im Treppenhaus des Görwihler Rathauses zu bewundern. Der Fotokünstler Klaus-Uwe Kühl stellte bei der Vernissage am Freitag seine Werke selbst vor, alle ohne Titel, denn, so seine einführenden Worte, er wolle niemandem etwas vorgeben, bevor der leidenschaftliche Fotograf die Besucher der Vernissage auf eine Entdeckungsreise auf die dänische Insel Mön mitnahm.

Beim Betrachten der Bilder zeigt sich das Meer facettenreich. Von der Sonne geprägte Farbspiegelungen, ein stürmisches Meer, bedrohliche Wolken, Lebewesen im Wasser bis hin zu Booten, die sich im Wasser spiegeln.

Leidenschaft für das Meer

Der in Bad Godesberg 1957 geborene Fotograf beschäftigte sich schon in seiner Jugend mit der Fotografie. Bereits als Kind war er mit seinen Eltern auf der Insel Mön. Als er 20 Jahre später wieder der Insel ein Besuch abstattete, habe er auf der Insel in ihrem naturbelassenen Zustand viele Fotomotive gefunden. Immer wieder ziehe es ihn dorthin, dort den Sommerurlaub zu verbringen.

Am Meer ist kein Tag wie der andere, sagte der Fotograf, so gebe es für ihn täglich neue Motive, diese im Bild festzuhalten. Motive die sich im Wasser spiegeln und beim genauen Hinschauen faszinieren, begeistern den Künstler immer wieder, was er dann auch in bezaubernden Bildern festhält.

Dass künftig diese Fotoausstellung das Görwihler Rathaus ziert, ist dem SKM, dem Betreuungsverein für soziale Dienste in Waldshut, zu verdanken. Bei dieser Ausstellung möchte sich auch Verein besser bekannt machen, wie Hans-Joachim Huber erklärte. Das SKM kümmere sich um Menschen, die aus vielerlei Gründen nicht in der Lage seien, ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln.

Dankesworte galten Bürgermeister Carsten Quednow für die zur Verfügungsstellung der Räume, der wiederum preisgab, dass es für die Gemeinde nur eine kurze Überlegungsphase gab, dass diese prächtige Bilderausstellung im Görwihler Rathaus gezeigt werden und dabei auch das SKM auf sich aufmerksam machen kann. Mit einem gemeinsamen Aperol wurde die Eröffnungsfeier beendet.

Die Bilderausstellung im Rathaus ist zu den üblichen Öffnungszeiten zu betrachten.