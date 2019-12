von Hans-Jürgen Sackmann

Die Kapelle startete nicht in gewohnter Manier mit einem fulminanten Auftakt, sondern mit dem wunderschönen gefühlvollen Eröffnungswerk „Yellow Montains“ von Jacob de Haan. Wer die Augen schloss, konnte die herbstlich leuchtenden Berge rund um St. Moritz an sich vorbeiziehen sehen. Der liebevolle Titel wird an vielen Hochzeiten gespielt. Mit dem imposanten Klang „Walking to the Sky“ von Robert Buchley ging es nahtlos zum ersten Höhepunkt des Abends über.

Beeindruckender Auftritt: Gleich zwei Mal überzeugte der Gesangssolist Wolfgang Spitz mit seiner Stimme und das Publikum forderte bei der einfühlsamen Polka „Mein bester Freund“ lautstark eine Zugabe, welche er zusammen mit der Kapelle gerne gab. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Bei der Filmmusik „Hightligts from the Planes“ konnte der Rückkehrer Daniel Kummle am Schlagzeug mit seinen Kollegen in der hinteren Reihe mit einem Solo brillieren. Hier zeigte die Kapelle ihre Vielfältigkeit. Die Holzschläger brachten lautstark voller Kraft und Elan den außergewöhnlichen Soundtrack rüber und ließen das Sprühflugzeug Dusty waghalsige Kunstflugmanöver üben.

Rückkehrer: Daniel Kummle (Bildmitte am Schlagzeug) zelebrierte nach ein paar Jährchen Pause voller Kraft und lautstark zusammen mit seinen Kollegen in der letzten Reihe ein beachtliches Solo bei „Highlights from Planes“. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Erinnerungen an den letzten Urlaub in den Schweizer Bergen wurden geweckt, als der an der Schulter lädierte Flügelhornist, Wolfgang Spitz beim leichten Schlager „So e schön‘s Panorama“ seine Kollegen als Sänger unterstützte. Mit dem schwungvollen Marsch „der Visionär“ von Alexander Stütz ging es in die Pause, wo man sich bei der reichhaltigen Tombola beeilen musste. Es gab fast mehr Preise als Lose.

Große musikalische Bandbreite: Dirigent Thomas Villinger hatte ein anspruchsvolles unterhaltsames Programm der Blasmusik in allen Facetten zusammengestellt. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Der zweite Teil des Abends wurde mit dem schwungvollen Konzertmarsch „Take off“ von Alexander Pfluger eröffnet. Klatschend ging das Publikum wieder mit den Musikern an Board. Die Musical-Comedy-Serien Glee kennen nicht alle, aber die gecoverten Lieder „The Best of Glees“ schon. Gestartet wurde leise und gefühlvoll mit „Don‘t Stop Believin“, die Saxofone brillierten und beim Hit des King of Rock and Roll „Sweet Caroline“ war die Begeisterung groß.

Adrettes Duo: Mit dem Medley Udo Jürgens Live sangen sich die beiden Jungmusikerinnen Luise Stoll und Franziska Frommherz in die Herzen der Zuhörer und nach „das ehrenwerte Haus“ war noch lange nicht Schluss, denn die Zuhörer erklatschten mitten im Programm eine Zugabe. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Beim Medley „Udo Jürgens Live“ sangen sich die beiden Jungmusikerinnen Luise Stoll und Franziska Frommherz in die Herzen der Zuhörer. Nach „Das ehrenwerte Haus“ war noch lange nicht Schluss, denn die Zuhörer erklatschten sich mitten im Programm eine Zugabe. Flott gespielt und auch gesungen wurde der Volksmusik Hit „Alls was bruuchsch uf dä Wält“ von Ernst Jakober. Danach überzeugte der Gesangssolist Wolfgang Spitz mit seiner Stimme ein zweites Mal das Publikum. Bei der einfühlsamen Polka „Mein bester Freund“ von Mathias Rauch forderte das Publikum auch bei ihm lautstark eine Zugabe. Gerne sang er noch einmal begleitet von der Kapelle den Ohrwurm.

Volle Hotzenwaldhalle: Das Publikum erlebte einen abwechslungsreichen musikalischen Abend. Bei der reichhaltigen Tombola musste man sich beeilen, denn es gab fast mehr Preise als Lose. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Mit dem schmissigen Konzertmarsch „Blasmusikgrüße“ von Matthias Gronert verabschiedete sich die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen bei den Freunden und Liebhabern der Blasmusik. Lisa Ganter versorgte souverän die Zuhörer zwischen den Stücken mit kurzweiligen Informationen zu den Komponisten und den dargebotenen Musikstücken.

Schwungvolle Eröffnung: Beim zweiten Teil des Abends ging es mit dem Konzertmarsch „Take off“ in die musikalischen Lüfte. Das Publikum lies sich von der Kapelle inspirieren und ging klatschend mit an Board. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Das begeisterte Publikum wollte die Musiker nicht ohne Zugabe von der Bühne entlassen. Es folgte die schöne Polka „Ja das ist Blasmusik„. Doch der traditionelle Konzertabschluss der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen stand noch aus. Die 1. Vorsitzende, Kathrin Tröndle bedankte sich beim Publikum, bei allen Helfern und Gönnern und verabschiedete sich mit einem kleinen besinnlichen Gedicht zu Weihnachten. Danach verdunkelte sich der Saal, nur noch Kerzenschein war zu sehen, still und mit leisen sanften harmonischen Klängen zu „White Christmas“ lies die Kapelle das Konzert ausklingen und für dieses Jahr schloss sich der Vorhang. Mit etwas Fantasie sah man in Gedanken leichten Schnee vom Himmel auf die Hotzenwaldhalle fallen. Ein toller Konzertabend ging zu Ende.