Das Open-Air Sommer-Festival vom Fußballverein Eintracht Wihl am Wochenende kam gut an. „7sins“ und „Willy and the poor Boys“ sorgten am Samstag für Stimmung, am Sonntag konnte das neue Sportheim besichtigt werden. Es spielten die Trachtenkapelle Niederwihl und der Musikverein Oberwihl.

